Công an tỉnh Lai Châu điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Chiều 15/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định điều động Thiếu tá Hoàng Anh Hào - Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Trung tá Phạm Thị Thúy - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Thượng tá Sùng A Xuân - Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến.

Trung tá Lù Văn Hà - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lai Châu điều động và bổ nhiệm Trung tá Vũ Thị Huyền - Đội trưởng, Đội an ninh nông, lâm, ngư nghiệp, Phòng An ninh kinh tế, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trung tá Lê Thị Mai Hạnh - Đội trưởng, Đội Quản lý xuất cảnh, giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phòng xuất nhập cảnh.

Thiếu tá Vũ Tiến Sỹ - Đội trưởng, Đội Chính trị - Hậu cần được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng, Đội An ninh nông, lâm, ngư nghiệp, Phòng An ninh kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Tao Văn Trường chúc mừng các đồng chí được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tin tưởng điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác tại đơn vị mới.

Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí được phân công nhận công tác mới cần phải cố gắng học hỏi, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt tình hình liên quan đến lĩnh vực công tác để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Công an tỉnh giao phó.