Bản tin 8H: Mức độ tín nhiệm của 5 lãnh đạo và Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

TPO - Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, bao gồm: 5 thành viên thuộc HĐND tỉnh và 22 thành viên thuộc UBND tỉnh.

Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.Sau khi bỏ phiếu, kết quả có 4 chức danh đạt phiếu tín nhiệm cao 100% (tương đương 56/56 phiếu phát ra và thu về) gồm: ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Đinh Ngọc Văn, Chánh Thanh tra tỉnh. Các chức danh khác có số phiếu tín nhiệm cao trên 95% gồm: Phó Chủ tịch HĐND Mai Thanh Long (98,2%); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh (96,4)%; Giám đốc Công an tỉnh Trần Minh Tiến (98,2%); Giám đốc Sở TT&TT Vũ Trọng Quế (96,4%); Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Tiến Dũng (96,4%); Giám đốc Sở GTVT Đinh Xuân Hùng (96,4%); Chánh Văn phòng UBND tỉnh Chu Thị Hồng Loan (98,2%); Giám đốc Sở KH&ĐT Mai Văn Quyết (96,4%); Giám đốc Sở TN&MT Phạm Văn Sơn (98,2%).

Ngày 9/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân H.T.P. (95 tuổi, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), nhập viện vì bị trúng đạn. Theo thông tin của người nhà bệnh nhân, sáng 8/12, cụ P. đi lượm nhặt cà phê thì bị trúng đạn nhưng không biết do ai bắn. Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế cấp cứu. Đến 14h cùng ngày, cụ bà được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Sau 45 phút phẫu thuật, cụ bà đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Hiện tại sức khỏe cụ bà đã ổn định.

Ngày 9/12, thông tin từ UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho hay, từ ngày 11/12, hành khách sử dụng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới chính thức được phép thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực Bắc Luân 2.Việc thông quan trên là nội dung đã được thống nhất giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và thư trao đổi của Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Theo đó, thời gian thực hiện thông quan: Từ 8h-15h giờ Hà Nội (tức từ 9h-16h giờ Bắc Kinh), bắt đầu từ ngày 11/12.

Thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), trong tháng 11, toàn quốc xảy ra 145 vụ cháy, làm chết 3 người, làm bị thương 6 người, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 28,52 tỷ đồng. Trong đó, tại địa bàn thành thị xảy ra 80 vụ cháy (chiếm 55,2%), nông thôn xảy ra 65 vụ (chiếm 44,8%). Xảy ra 59 vụ cháy nhà dân (chiếm 40,7%); 23 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 15,9%); 05 vụ cháy rừng (chiếm 3,4%); các loại hình khác đều dưới 10%. Trong số 72/145 vụ (chiếm 49,7%) đã làm rõ nguyên nhân thì cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện 55 vụ (chiếm 76,4%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 13 vụ (chiếm 18,1%); do vi phạm quy định về PCCC 1 vụ (chiếm 1,4%) và do nguyên nhân khác 3 vụ (chiếm 4,2%). Đang tiếp tục điều tra 73/145 vụ (chiếm 50,3%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/12, Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 21-29 độ C. Miền Trung tiếp tục nắng nóng. Tây Nguyên, Nam Bộ nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Vào cuối tuần sau, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ. Đây là đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuy nhiên, đợt rét này không kéo dài. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 1599 của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tường Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, sáng 7/12, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả 100% đại biểu có mặt tại Kỳ họp đồng ý bầu ông Cao Tường Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. (XEM CHI TIẾT)