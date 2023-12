Bản tin 8H: Giải Jackpot hơn 50,5 tỷ đồng tìm thấy chủ nhân

TPO - Một người chơi may mắn đã trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 50,5 tỷ đồng.

Theo thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 966 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối 5/12, Vietlott tìm thấy 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 50.531.713.500 đồng.Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn trúng giải Jackpot 1 trong kỳ quay số mở thưởng lần này là: 02 - 04 - 19 - 32 - 35 - 39. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 sẽ nhận về khoản thực lĩnh hơn 45 tỷ đồng. Ngoài ra, kỳ quay số còn tìm ra 20 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 826 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 17.445 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 5/12, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận đang điều tra, xử lý vụ ông Nguyễn Văn Đường - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, bị bắt quả tang đánh bạc tại nhà riêng. Theo đó, vào khoảng 17h10 chiều 1/12, Công an huyện Quảng Trạch ập vào bắt quả tang một nhóm người đang tham gia đánh bạc ngay tại nhà riêng của ông Đường. Ngoài ông Đường, tham gia đánh bạc còn có ông Võ Ngọc X. - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quảng Hưng, ông Bùi Văn T. - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã và một đối tượng khác ngụ cùng địa phương. Tang vật thu giữ là 2 bộ bài tú lu khơ và khoảng 1,8 triệu đồng tiền mặt. Được biết, ông Đường hiện đang bị xem xét đề nghị hình thức kỷ luật do bổ nhiệm sai quy trình Bí thư Chi bộ thôn Hưng Lộc.

Ngày 5/12, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) điều tra vụ nam học sinh lớp 7 dùng kéo đâm bạn nữ học cùng lớp gây thương tích nặng. Theo thông tin ban đầu, hơn 8h cùng ngày, tại một trường THCS ở TP Vũng Tàu, sau khi học xong tiết 2, nam sinh G.L cầm kéo đuổi theo bạn nữ cùng lớp tên N.K. Đến cầu thang tầng trệt, G.L. đuổi kịp và đâm N.K nhiều nhát. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn. G.L chạy lên lầu 4 với ý định nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, các thầy cô và bạn bè kịp thời phát hiện và can ngăn. N.K được thầy cô sơ cứu và đưa đến bệnh viện TP Vũng Tàu. Hiện, nữ sinh đã qua nguy kịch, dần ổn định hơn.

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, lúc 19h39 ngày 5/12, một trận động đất 3.0 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 16km xảy ra tại khu vực huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trước đó, ngày 15/6, tại khu vực biên giới ở Sơn La xảy ra trận động đất 3,7 độ richter. Cụ thể, lúc 20h30 ngày 15/6, một trận động đất có độ lớn 3,7 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.652 độ vĩ Bắc, 104.357 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16km. Khu vực Tây Bắc là nơi có nhiều đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy Điện Biên – Mường Lay, kéo dài khoảng 200km, đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh nên tại Bắc Bộ, trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Từ ngày 6-7/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo ngày 7/12 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, đêm mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Trước đó, ngày 11/11, tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, phụ trách tài chính ngân sách. Ông Nguyễn Văn Dũng, 51 tuổi, quê quán huyện Bình Chánh, TPHCM. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 21h ngày 5/12, người dân phát hiện căn nhà nằm trong hẻm đường Lê Văn Sỹ (phường 1, quận Tân Bình, TP HCM) xảy ra cháy nên hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể ở khu vực cầu thang và tầng trệt. Vụ hỏa hoạn đã làm nhiều tài sản bên trong căn nhà bị hư hỏng, thiêu rụi. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được công an điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)