Bản tin 8H: Nhảy cầu Thị Nại, nam thanh niên được cứu sau hơn 1 giờ bơi

TPO - Trong lúc quẫn trí, nam thanh niên ở Bình Định nhảy cầu tự tử, nhưng bất thành vì biết bơi. Sau đó, người này được lực lượng cứu hộ kịp thời cứu sống.

Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CHCN) Công an tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị vừa cứu hộ thành công trường hợp nam thanh niên ở địa phương nhảy cầu Thị Nại (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) tự tử. Đó là Trần Thanh B. (21 tuổi, ngụ ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định). Theo một số người dân, chiều 2/12, B. chạy xe máy một mình đến giữa cầu Thị Nại rồi bất ngờ nhảy xuống. Vì biết bơi, B. không thể chìm nhờ phản xạ tự nhiên. Khi lực lượng cứu nạn cứu hộ đến nơi, nam thanh niên trong tình trạng hoảng loạn, có dấu hiệu đuối nước, trôi dạt vào trụ cầu Thị Nại. Sau hơn 1 giờ bơi dưới đầm Thị Nại, anh B. đã được lực lượng cứu hộ, đưa lên bờ thành công.

Những ngày qua, bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi màn sương mù và bụi mịn dày đặc. Ứng dụng AirVisual ghi nhận lúc 8h ngày 3/12, Hà Nội đứng thứ 3 trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, chỉ xếp sau Karachi và Lahore (Pakistan) với chỉ số 182. Tại điểm đo 556 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) thuộc quản lý của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), chỉ số AQI là 167, mức không khí xấu. Trang thông tin kết quả quan trắc của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hiển thị chỉ số AQI của Thủ đô ở mức 167, mức có hại cho sức khỏe.

Trưa 3/12, thông tin từ Đội CSGT-TT, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giao thông làm 3 người bị thương. Trước đó, khoảng 14h55 ngày 2/12, ông Nguyễn Hữu Châu (SN 1959, trú thành phố Thanh Hóa) điều khiển ô tô BKS 36C-091.XX xi nhan sang đường tại nút giao cắt trên QL 1A, đoạn chạy qua phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, bất ngờ có xe máy BKS 36C1-548.XX do Mai Văn Sơn (SN 2009, trú xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn) điều khiển chở theo Hồ Xuân Vinh (SN 2009, trú cùng thôn) lao lên va chạm vào đầu xe ô tô. Cú tông mạnh khiến 2 người cùng xe máy trượt ngã và văng vào người thiếu tá N.T.T.(SN 1985) - cán bộ công an xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn đang đứng bên đường làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Hậu quả, Sơn bị chấn thương sọ não, Vinh bị đa chấn thương, thiếu tá T. bị gãy xương đùi trái phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 11 tháng năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/11/2023), cả nước xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người, bị thương 8.488 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 342 vụ (2,99%), tăng 854 người bị thương (11,19%) nhưng giảm 145 người chết (2,22%). Riêng trong tháng 11/2023 (tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11), toàn quốc xảy ra 1.950 vụ tai nạn giao thông, làm chết 885 người và làm bị thương 1.515 người. So với tháng 11/2022 giảm 136 vụ (6,52%), giảm 287 người chết (24,49%), tăng 77 người bị thương (5,35%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/12), không khí lạnh có xu hướng suy yếu khi nền nhiệt ở miền Bắc tăng nhẹ 1-2 độ với mức cao nhất ở ngưỡng 22-23 độ; thấp nhất ban đêm cũng tăng nhẹ lên 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Sáng và đêm trời rét. Riêng thời tiết Hà Nội, hôm nay nhiều mây âm u, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Sáng và đêm trời rét với mức nhiệt 17-22 độ. Mưa tiếp tục diễn ra ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với lượng 20-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tối 3/12, Công an phường 25 phối hợp với Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) điều tra, làm rõ 2 đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị hai người hành hung trong chung cư lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip, khoảng 11h30 ngày 19/11, hai cô gái vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt của chung cư trên đường Nguyễn Gia Trí (phường 25, quận Bình Thạnh) thì bị hai người (1 nam, 1 nữ) ngồi ở ghế salon lao tới đánh đập. Thời điểm này, nhân viên bảo vệ và nhiều người can ngăn nhưng đôi nam nữ vẫn dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, chân của cô gái. Nam thanh niên còn chửi bới, cho rằng cô gái “chơi đồ”. (XEM CHI TIẾT)

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Đoàn Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Trước đó, ngày 14/11, tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII bầu ông Đoàn Thanh Sơn - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đoàn Thanh Sơn sinh năm 1978, trình độ Thạc sỹ quản lý kinh tế. Trước khi bổ nhiệm ông Đoàn Thanh Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn có Chủ tịch là ông Hồ Tiến Thiệu cùng 2 Phó Chủ tịch là ông Dương Xuân Huyên và ông Lương Trọng Quỳnh. (XEM CHI TIẾT)