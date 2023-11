Bản tin 8H: Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Chiều 29/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Thanh Cẩm, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định 1045-QĐNS/TW của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm Đại tá Phạm Ngọc Phương, Vụ trưởng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 29/11, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Vinh giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Nam. Trước đó, ông Dương Ngọc Vinh có đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế sau hơn 3 năm đảm nhiệm và được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý. Trước khi bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế vào tháng 8/2021, ông Dương Ngọc Vinh là Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Nam (TP.Tam Kỳ). Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, ngay sau khi ông Lộ Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Mắt (bổ nhiệm thay ông Dương Ngọc Vinh) về nghỉ hưu theo chế độ, thì ngày 27/11, cơ quan này này có Quyết định số 2089/QĐ-SYT thống nhất bổ nhiệm ông Dương Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Mắt từ ngày 1/12/2023. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Khoảng 18h30 ngày 29/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước (phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), nhiều người thấy nam thanh niên (khoảng 27 tuổi) đi lên tầng 5 bệnh viện rồi gieo mình xuống đất. Khi mọi người đến kiểm tra, nam thanh niên nằm bất động, chấn thương khắp người. Bác sĩ bệnh viện nhanh chóng đến cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Một số nhân chứng cho hay nạn nhân từ bên ngoài vào bệnh viện rồi nhảy lầu tự tử, không phải bệnh nhân. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều 29/11, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã liên hệ Hội từ thiện và quyền bảo vệ trẻ em TP Đà Nẵng, bàn giao một trường hợp trẻ em cơ nhỡ cho Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng lập hồ sơ chăm sóc. Trước đó, khoảng 0h ngày 29/11, các tàu đang neo đậu bên sông Hàn phát hiện một thiếu nữ nhảy cầu tự tử nên kịp thời cứu sống. Xác minh ban đầu, thiếu nữ là H.T.Đ (SN 2009, quê quán Quảng Trị). Đ. mất cha mẹ và ông bà trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành. Đ. muốn vào Đà Nẵng kiếm sống nhưng không tìm được việc, phải xin đồ ăn và ngủ trên ghế đá. Khuya 28/11, Đ. nghĩ quẩn nhảy xuống sông Hàn tự tử.

Ngày 29/11, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) đã thông tin về tình hình việc làm, giải quyết trợ cấp thất nghiệp trong tháng 11 trên địa bàn thành phố. Theo đó, tính đến cuối tháng 11, TP.HCM có tổng cộng hơn 153.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 150.300 người, số lượt người thông báo tìm kiếm việc làm là hơn 612.500 người. Bên cạnh đó, trong tháng 10 và tháng 11/2023, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đã thu thập thông tin tuyển dụng của 58 doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng là 4.204 lao động.

Sau 11 tháng của năm 2023, CPI bình quân tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,27%. Theo Tổng Cục thống kê, việc một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT, tăng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và giá gạo trong nước tiếp tục tăng theo giá gạo xuất khẩu là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 tăng 0,25% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 11/2023 tăng 3,46% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,45%. Bình quân 11 tháng năm 2023, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,27%. Trong mức tăng 0,25% của CPI tháng 11/2023 so với tháng trước, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm, riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không biến động. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,9% trong đó dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tăng 2,27%; khám chữa bệnh nội trú tăng 5,13%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 30/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Từ chiều tối 30/11 đến ngày 1/12, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Nam Nghệ An và từ Đà Nẵng đến Bình Định mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 1/12 đến ngày 3/12, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.