Bản tin 8H: Người đàn ông trình báo bị thôi miên lấy đi khoản tiền lớn

TPO - Người đàn ông ở Bắc Giang trình báo bản thân bị uống thuốc mê tác động đến nhận thức để lấy gần 170 triệu đồng đưa cho kẻ lạ mặt.

Ngày 25/11, một số cán bộ xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xác nhận có một người trên địa bàn xã trình báo về việc bị các đối tượng dùng thuốc mê, “thôi miên” để lấy đi số tiền lớn. Theo đó, ông N.V.C (SN 1963, ở thôn Nội Xuân, xã Mai Trung, Hiệp Hòa) trình báo khoảng 9h ngày 24/11, khi ông đang ở nhà một mình, hai người (một nam, một nữ) đi xe máy vào nhà cho biết đến để làm ảnh cho gia đình ông C. Tuy nhiên, các đối tượng sau đó dùng thuốc mê tác động đến nhận thức của ông C. để lấy đi nhiều tài sản, gồm: 8 triệu đồng trong ví, 1 điện thoại di động OPPO và 160 triệu đồng trong nhà (theo trình báo là tự ông C. lấy đưa cho). Ông C. không nhớ biển số xe của 2 người này, trong khi đó, việc trích xuất camera khu vực xung quanh gặp khó khăn. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 25/11, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án sân bay Long Thành rộng 5.000ha, đến nay địa phương đã hoàn thành thu hồi được gần 99,5% diện tích, còn khoảng 10ha sẽ hoàn thành trong tháng 12 này. Theo đó, việc giải phóng mặt bằng là hạng mục quan trọng nhất của dự án thu hồi đất với tổng kinh phí gần 23.000 tỷ đồng do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Toàn dự án ảnh hưởng hơn 7.000 hộ dân, trong đó hơn 4.500 hộ cần tái định cư. Đây là dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có diện tích đất lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Chiều 25/11, lãnh đạo Công an xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) cho biết đồn biên phòng Xuân Trường (huyện Bảo Lạc) phát hiện hai con lạc đà đi lạc tại khu biên giới cách đây nửa năm. Theo vị lãnh đạo, phía chính quyền và công an đã thông báo rộng rãi tới người dân để xem ai là chủ nhân của chúng thì tới nhận. Hiện, hai con lạc đà đang được đồn biên phòng Xuân Trường tạm nuôi dưỡng, vì chưa có người tới nhận. Hàng ngày, chúng được thả ra ngoài môi trường tự nhiên để ăn cỏ và có người trông coi.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 149.557 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 36 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 số mắc giảm 53,2%, số tử vong giảm 109 trường hợp. Trong tuần qua, cả nước ghi nhận 5.903 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp nào tử vong (so với tuần trước số mắc giảm 18,2%), trong đó, số nhập viện là 4.568 (so với tuần trước số nhập viện giảm 18,2%). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 2.476 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (giảm 54 ca so với tuần trước đó). Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 33.489 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 4 ca tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26 đến sáng ngày 27/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20 – 50 mm, có nơi trên 70 mm. Từ ngày 27/11, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm nhanh. Ngoài ra, ở khu vực Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 – 30 mm, có nơi trên 50 mm (thời gian mưa dông tập trung chiều tối và đêm). Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Ngày 25/11, tại Trường THCS thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), 5 học sinh đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn kẹo lạ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, phòng Y tế huyện Vân Đồn nhận tin báo tại Trường THCS thị trấn Cái Rồng, khu 3 Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Qua xác minh ban đầu, vào giờ ra chơi, 126 học sinh của trường (chủ yếu khối 8 và 9) đã mua và sử dụng loại kẹo vỏ màu xanh biển, nhãn mác Haiyan cùng dòng chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng Việt, tại 1 cửa hàng ngoài cổng trường. Sau khi ăn, 5 học sinh xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, khó thở, tê môi. Hiện, cả 5 học sinh trên đã được xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT - Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã dựng lại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Trước đó, vào đêm 24/11, em A S. (15 tuổi, trú xã Đăk Năng, TP Kon Tum) điều khiển xe máy lưu thông trên Tỉnh lộ 671. Khi đến địa phận xã Ia Chim, TP Kon Tum, xe máy của A S. tông trực diện với một xe máy khác chạy theo hướng ngược lại. Xe máy này chở A T. (16 tuổi) và A K. (15 tuổi, cùng trú tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim) nhưng chưa rõ người điều khiển. 2 xe máy tông mạnh đã khiến A T. tử vong tại chỗ, A K. và A S. tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. (XEM CHI TIẾT)