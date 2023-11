Bản tin 8H: Nữ TikToker quay clip nói 'em yêu anh' với CSGT ở Hà Nội

TPO - Cơ quan chức năng đã yêu cầu nữ TikToker quay clip nói "em yêu anh" với CSGT dừng hành vi trêu ghẹo lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền những clip về một nữ TikToker có hành động trêu ghẹo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) với ngôn ngữ đùa cợt. Theo đó, nữ TikToker này đi theo, áp sát các chiến sĩ CSGT. Không dừng lại, người quay clip còn liên tục nói câu "em yêu anh", đồng thời gọi tên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Hành vi của người phụ nữ diễn ra trong nhiều ngày, nhằm vào nhiều CSGT tại các chốt trên địa bàn Hà Nội. Ngày 24/11, lãnh đạo Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, qua xác minh ban đầu, người phụ nữ trên từng trải qua một vụ tai nạn giao thông nên có dấu hiệu bị ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý. Cán bộ CSGT đã nhắc nhở và yêu cầu người phụ nữ dừng hành động trên. Đội CSGT số 1 đã yêu cầu chị này viết cam kết không tái phạm hành vi này.

Ngày 24/11, lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết Công an huyện Ninh Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Phạm Thị N. (SN 1992, trú tại thôn Tiêu Tương, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang) do có hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân". Trước đó, ngày 30/10, Công an xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, phát hiện chị N. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Pham Nhung" đăng tải bài viết có nội dung "Xã Hồng Dụ làm đường, chặt cây đa chỗ chợ Đụn thôn Bùi, bây giờ toàn chết đàn ông trẻ khiếp thật, làm đường thì làm, cây đa lâu năm không nên chặt phá”. Chị N. gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Tối 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 23/11, Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội đã phát đi thông tin phản ánh từ người dân về bài viết tại đường dẫn https://luatduonggia.vn/thong-tin-dia-chi-so-dien-thoai-cua-bao-hiem-xa-hoi-thanh-pho-ha-noi/ của một văn phòng luật sư. Bài đăng đưa các thông tin về cơ quan Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội như ngày thành lập, chức năng, nhiệm vụ… kèm trong bài viết có số hotline 1900.6568 với mô tả “Hotline Bảo hiểm Xã hội tại Thành phố Hà Nội,” thu cước phí 8.000 đồng/phút. Theo Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội, hiện nay, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ có một số hotline duy nhất là 1900.9068 với cước phí 1.000 đồng/phút và số hotline của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội là 024.37236555. Ngoài ra, số hotline của Bảo hiểm xã hội 30 quận, huyện, thị xã được công khai trên Cổng Thông tin Điện tử Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội tại đường dẫn https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/lien-he.aspx, cước phí theo quy định của nhà mạng cung cấp dịch vụ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/11, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, vùng tâm mưa có nơi trên 500 mm. Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm. Ngoài ra, từ ngày và đêm 25/11 ở khu vực Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm (thời gian mưa dông tập trung chiều tối và đêm).

Tại kỳ quay số mở thưởng tối 24/11, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết vừa tìm thấy một khách hàng trúng giải Jackpot trị giá hơn 96 tỷ đồng. Theo đó, một khách hàng trúng Jackpot trị giá 96,2 tỷ đồng. Khách hàng này mua vé tại điểm bán hàng tại Phường 5, Quận 11, TPHCM. Bộ số may mắn mang lại giải Jackpot cho khách hàng gồm: 22-34-41-05-18-45. Theo quy định, khách hàng trúng thưởng sẽ nộp 10% thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế nơi đặt điểm bán vé. Sau khi trừ thuế, khách hàng sẽ nhận về hơn 86 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)