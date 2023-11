Bản tin 8H: Bổ nhiệm Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM

TPO - PGS-TS Trần Hoàng Ngân được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Trước đó, ông Ngân là Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Chiều 20/11, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ chức Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ông Trần Hoàng Ngân sinh năm 1964, quê quán tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông có trình độ Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân Tín dụng ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị. Tháng 10/2022, ông Ngân được Thành ủy thành phố tiếp nhận và bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Ngày 20/11, đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam xác nhận tính đến ngày 16/11, công ty đã tổ chức đấu giá thành công 5.421 biển số, với tổng số tiền dự thu về ngân sách là 754 tỷ đồng. Các biển số hết thời hạn niêm yết nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá, đơn vị này cũng đã hoàn tất thủ tục hoàn trả lại về kho biển số ô tô của Bộ Công an. Theo kế hoạch, các cuộc đấu giá cuối cùng các biển số ô tô thuộc đợt đấu giá thứ nhất (từ 15/9) sẽ được tổ chức vào ngày 29/11 sắp tới. Đợt đấu giá biển số ô tô thứ hai với gần 290.000 biển số đã được niêm yết trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Dự kiến, đợt đấu giá này sẽ bắt đầu từ ngày 16/12.

Tối 20/11, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, tại huyện Phú Lộc vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nữ sinh lớp 11 tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h43 tại Km 728+750 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thị trấn Phú Lộc, tàu SE19 chạy hướng Bắc - Nam, khi đến Km 728+900 khu gian Truồi - Cầu Hai, thuộc địa bàn tổ dân phố 5, thị trấn Phú Lộc, tông phải xe máy BKS 75AK- 024.XX do một nữ sinh điều khiển đang băng qua đường sắt tại lối đi tự mở. Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Đoàn tàu chậm khoảng 26 phút so với dự kiến. Trên người nạn nhân có phiếu giữ xe học sinh tên Nguyễn Thị Thanh T. (SN 2007, trú tại thị trấn Phú Lộc), là học sinh lớp 11 tại một trường THPT tại huyện Phú Lộc.

Trong kế hoạch chăm lo Tết 2024, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam giao công đoàn cơ sở giám sát việc chi trả các chế độ lương, thưởng Tết cũng như thời gian làm việc, nghỉ ngơi, tăng ca hợp lý cho người lao động. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài từ ngày 29 tháng Chạp Quý Mão đến hết mùng 5 tháng giêng Giáp Thìn (ngày 8/2-14/2/2024). Do vậy, theo kiến nghị của công đoàn, doanh nghiệp cần công khai kế hoạch thưởng Tết chậm nhất trước ngày 19/1/2024. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc trong Bộ luật Lao động, nhưng có giá trị vật chất lẫn tinh thần đối với phần lớn người lao động, là cách giữ chân người lao động, tăng năng suất làm việc.

Theo clip được người dân quay lại, khoảng 19h ngày 20/11, tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, xe SUV 5 chỗ hiệu Lexus BKS 72A-343.xx đang di chuyển bất ngờ dừng lại, hai lần lùi và đâm liên tiếp vào xe sedan Vinfast LUX A2.0 BKS 60A-860.xx đang chạy theo hướng ngược lại. Sau va chạm, khi một người đàn ông đến căn ngăn, tài xế xe Lexus mới đánh lái rẽ sang phải rồi rời đi. Tại hiện trường, xe VinFast bị móp méo phần đầu xe. Tình huống trên khiến nhiều người bức xúc, lên án hành động hung hăng của tài xế xe Lexus. Hiện Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Bà Rịa đang điều tra nguyên nhân và làm rõ động cơ của tài xế xe Lexus.

Chiều ngày 20/11, thông tin từ UBND xã Hà Tân (huyện Hà Trung, Thanh Hoá) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động trong mỏ đá của Công ty Cổ phần Loan Dương. Nạn nhân được xác định là ông V.V.D. (SN 1967, trú xóm 5, xã Hà Châu), là chủ mỏ của công ty trên. Theo đó, khoảng 15h30 ngày 19/11, ông D. tự lái máy xúc dọn dẹp sân bãi trong khu vực mỏ đá của gia đình tại xã Hà Tân thì bất ngờ những khối đá lớn sụp đổ, đè bẹp phần ca bin của máy xúc khiến ông D. tử vong. Theo thông tin từ UBND huyện Hà Trung, mỏ đá Loan Dương đã đóng cửa, dừng khai thác từ lâu để xin mở rộng phạm vi mỏ. Hiện tỉnh đã có chấp thuận chủ trương gia hạn, mở rộng diện tích mỏ. Đơn vị này cũng đang chờ để được giao và cho thuê đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Mức nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ vẫn từ 12-15 độ, riêng khu vực vùng núi có nơi dưới 12 độ; ở phía Bắc của Bắc Trung Bộ từ 15-18 độ. Nhiệt độ ban ngày những khu vực này tăng nhẹ 1 độ so với hôm qua, với mức 28 độ, nên chênh lệch lớn với ban đêm. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ đang ổn định với hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ về đêm hạ khá thấp, nhiều nơi trời se lạnh.