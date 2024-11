Ninh Bình có tân Giám đốc Công an

TPO - Chiều 4/11, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, kể từ ngày 6/11.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ trong việc nâng cao chất lượng lãnh đạo và chỉ huy trong lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Cùng với việc bổ nhiệm Đại tá Đinh Việt Dũng, Bộ Công an cũng có quyết định điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đại tá Đinh Việt Dũng nhanh chóng hòa nhập với tập thể, ưu tiên những công việc cấp bách, và chú trọng các chỉ tiêu công tác cuối năm, xây dựng Đảng, lực lượng, cũng như giữ gìn kỷ luật và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác an ninh, phòng chống tội phạm. Trong phần phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đinh Việt Dũng bày tỏ lòng biết ơn đến Bộ Công an, Tỉnh ủy, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình vì đã tin tưởng và giao trọng trách này cho ông. Ông nhận thức đây là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi sự cống hiến và trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Dũng cam kết sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo và gần gũi với cơ sở, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình. Ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh xác định và triển khai các công việc trọng tâm một cách hiệu quả. Đại tá Dũng cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo từ Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình, cùng sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị trong lực lượng CAND, cũng như từ các cấp, ngành và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Ông tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Ninh Bình, họ sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Minh Đức