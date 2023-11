Bản tin 8H: Nữ cán bộ Sở Nội vụ lăng mạ cán bộ phường ở Hải Phòng đã nghỉ việc

TPO - Bà Trần Thị Hải Bình, chuyên viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ TP Hải Phòng, người từng có lời lẽ, hành động không chuẩn mực với cán bộ phường, đã được cho nghỉ việc theo nguyện vọng.

Ngày 23/11, đại diện Sở Nội vụ TP Hải Phòng cho biết, bà Trần Thị Hải Bình đã được đơn vị giải quyết cho nghỉ việc theo nguyện vọng. Bà Bình là chuyên viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Hải Phòng, từng có lời lẽ, hành động không chuẩn mực với cán bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An (Hải Phòng) hồi cuối tháng 5 vừa qua. Sau khi để xảy ra sự việc trên, bà Bình đã đi bệnh viện điều trị bệnh. Một thời gian sau, bà này đã có đơn xin nghỉ việc. Ngày 29/5, gia đình bà Bình có thuê thợ và tập kết vật liệu để tiến hành hoạt động xây dựng trên nóc tầng 2. Đến ngày 30/5, phường Đằng Lâm phát hiện và yêu cầu gia đình bà Bình dừng mọi hoạt động xây dựng. Sau đó, gia đình bà Bình có gửi đơn xin phép được cải tạo, xây dựng tầng 3 nhưng không được chấp nhận. Trong quá trình làm việc, bà Bình đã xúc phạm cán bộ phường Đằng Lâm.

Tối 23/11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện cô gái tử vong tại một chung cư trên đường D1, phường Linh Tây. Nạn nhân là chị K.T.N. (27 tuổi, quê Đăk Lăk), cư dân của chung cư. Khoảng 18h cùng ngày, sau tiếng động lớn, người dân chung cư phát hiện một cô gái nằm bất động tại ban công tầng 4, xung quanh có vết máu nên gọi báo công an. Khi lực lượng chức năng cùng nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, cô gái đã tử vong. Theo một số người dân, chị N. vừa chuyển đến sống cùng gia đình tại tầng 9.

Khoảng 16h30 ngày 23/11, xe tải 5 tấn BKS 51C-873.38, do nam tài xế 30 tuổi điều khiển, va chạm với ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều rồi mất lái lao lên dải phân cách tông vào trụ biển báo, đèn tín hiệu trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Ông Lãnh, phường Cầu Ông, quận 1 (TP.HCM). Cú va chạm khiến nam tài xế bị thương, kẹt trong cabin. Nữ phụ xe ngồi ở ghế bên cạnh bị xây xát nhẹ, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài. Cảnh sát dùng công cụ chuyên dụng cắt cabin, mất 30 phút mới đưa được tài xế ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện điều trị. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc hơn 1km. Cơ quan chức năng quận 1 và Đội CSGT Bến Thành đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tối 23/11, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An (Bình Dương), cho biết vụ dòng chữ "nhà cái đến từ Châu Phi" xuất hiện trên cổng chào xã An Sơn đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra, làm rõ. Trước đó, chiều tối 20/11, nhiều người dân sống bên cổng chào xã An Sơn phát hiện trên bảng điện tử bất ngờ có dòng chữ "Nhà cái đến từ Châu Phi" - thường bắt gặp ở các trang mạng giới thiệu về cá độ bóng đá. Theo Ban điều hành ấp Phú Hưng, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường và thấy nội dung hiển thị trên bảng điện tử bị mờ nhòe nên đã tắt. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội từ người dân chụp lại ở thời khắc dòng chữ lạ chạy qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/11, do không khí lạnh tăng cường, miền Bắc được dự báo mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Khu vực ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 17-20 độ C gây cảm giác lạnh về đêm và sáng sớm, cao nhất 26-28 độ C, tình trạng sương mù có thể tái diễn. Trong khi đó, Trung Bộ có mưa rải rác trong hôm nay, trước khi bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều ngày tới. Khoảng gần sáng 25/11 đến ngày 27/11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, vùng tâm mưa có nơi trên 600mm/đợt. Khu vực Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại cuộc họp báo chiều 23/11, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết hiện nay có một bộ phận giới trẻ sử dụng “cỏ Mỹ” bất chấp cảnh báo của ngành chức năng. Ông Hà nhấn mạnh việc coi cỏ Mỹ là thảo dược và không gây hại, không gây nghiện là nhận thức sai lầm. Thực chất, cỏ Mỹ là cần sa tổng hợp được phun trên thực vật khô rồi băm nhỏ. Đây là loại ma túy cực mạnh, gây nghiện và gây nguy hại gấp nhiều lần so với cần sa. Người sử dụng cỏ Mỹ sẽ bị rối loạn tâm thần, rối loạn cảm xúc, sinh ra ảo giác, "ngáo đá", thậm chí tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 - Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), chiều 23/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 2, Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết đến nay toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng của dự án đạt gần 87% (508/586 trường hợp). Tuyến đường sắt đô thị số 2 được phê duyệt cách đây 13 năm đi qua địa phận 6 quận của TPHCM (quận 1, quận 3, quận Tân Bình, quận 10, quận Tân Phú và quận 12). Tuy nhiên, đến nay việc giải phóng bàn giao mặt bằng còn rất chậm. Trong khi đó, việc chậm trễ bàn giao mặt bằng mỗi năm sẽ phát sinh thêm chi phí 68 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, đây là khoản thiệt hại do lãi vay, trượt giá và phí cam kết. (XEM CHI TIẾT)