Bản tin 8H: Huy động gần 500 người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Nghệ An

TPO - Đến khoảng 4h ngày 1/5, vụ cháy rừng tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã cơ bản được khống chế.

Tối 30/4, một lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, hiện địa phương đang huy động tối đa mọi lực lượng nỗ lực khống chế vụ cháy rừng trên địa bàn. Khoảng 500 người, bao gồm lực lượng tại chỗ, lực lượng của huyện và của tỉnh xuyên đêm tham gia chữa cháy rừng.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, một đám cháy lớn bùng phát tại khu vực rừng thuộc địa bàn xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người gồm quân sự, công an, kiểm lâm, công chức xã, Đội cơ động số 1,... tham gia chữa cháy.

Do rừng thông và keo có nhiều thảm thực vật, lá thông khô và thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra và khó kiểm soát. Sau khi thiêu rụi hơn 10 hecta rừng trên địa bàn xã Thanh Khai, đám cháy lan sang khu vực rừng hỗn hợp thuộc địa bàn thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Đến khoảng 4h ngày 1/5, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 5 tiếp tục giảm từ ngày 1/5. Như vậy, giá gas bán lẻ trong nước đã giảm tháng thứ hai liên tiếp kể từ đầu năm 2024 đến nay. Theo đó, các hãng gas sẽ giảm giá với loại bình gas 12kg, với mức giảm hơn 7.000 đồng/bình. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 5/2024 tại thị trường Hà Nội là 448.800 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.795.200 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt giảm 7.300 đồng/bình 12kg và 29.100 đồng/bình 48kg. Theo doanh nghiệp kinh doanh gas, nguyên nhân gas giảm giá lần này là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 5 ở mức 582,5 USD/tấn, giảm 35 USD/tấn so với tháng 4, cộng với biến động tỷ giá USD nên các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương ứng.

Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết trong tháng 4/2024, cả nước tiếp tục xảy ra 32 trận động đất nhỏ có độ lớn từ 2,5 đến 4,1, tập trung chủ yếu tại tỉnh Kon Tum. Vào 8 giờ 5 phút ngày 30/4, một trận động đất có độ lớn 4.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.818 độ vĩ Bắc, 108.287 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km, thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Theo Viện Vật lý Địa cầu, trong số 32 trận động đất xảy ra từ đầu tháng 4 đến nay, có tới 31 trận xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong; 1 trận động đất xảy ra ở khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tính từ đầu năm đến nay, trên cả nước xảy ra 104 trận động đất nhỏ tại các tỉnh Kon Tum, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang và Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào kèm dông với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi mưa lớn trên 50mm. Mưa xuất hiện sau đợt nắng nóng dài ngày giúp giải nhiệt cho khu vực, nhưng đi kèm với nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh 8-10 độ C so với một ngày trước, duy trì mức cao nhất 28-31 độ C. Thời tiết chuyển mát trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, chỉ riêng Tây Bắc còn nắng nóng cục bộ 35 độ C. Nắng nóng chấm dứt ở Thanh Hóa và Nghệ An, riêng Hà Tĩnh vẫn hứng chịu nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Quảng Bình đến Phú Yên có nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất vẫn trong ngưỡng 35-38 độ C, có nơi nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Ngày 30/4, UBND Huyện Đức Cơ, Gia Lai thông tin đang phối hợp cơ quan chức năng để điều tra vụ đuối nước khiến 3 người tử vong. Ba nạn nhân được xác định là anh N.V.V. (cán bộ công an huyện Đức Cơ), chị L.T.T. (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Cơ) và anh L.V.L. (trú huyện Chư Sê, Gia Lai). Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân đang tắm trên sông Pô Cô (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) phát hiện 3 người bị đuối nước. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người.Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 17.100 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 38 tỷ đồng, tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 170 ô tô, 6.566 mô tô và 118 phương tiện khác. Trong đó, cơ quan chức năng xử lý 4.390 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4.913 trường hợp vi phạm về tốc độ, 113 trường hợp chở hàng quá tải trọng; quá khổ, quá giới hạn 51 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp; vi phạm về ma túy 15 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)

Tối 30/4, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng triệu tập bà N.Th (SN 1998, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) về việc người này loan truyền thông tin "Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động" trên mạng xã hội.Trước đó, chiều 30/4, tài khoản “Th.M” đăng tải công khai trên trang Facebook cá nhân bài viết có nội dung “có biến tại BigC, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức!”. Bà Th. cho biết đọc thông tin trong các hội, nhóm nhưng không kiểm chứng. Bà Th. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm. (XEM CHI TIẾT)