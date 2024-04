Bản tin 8H: Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm các lãnh đạo cấp Vụ

TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 26/4, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Hưng, quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin (ATTT) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ TT&TT. Ngoài ra, bà Lê Hương Giang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT. Ông Lê Quốc Hưng, chuyên viên chính Ban Công nghệ số và Thông tin khoa học, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TT&TT.

Ngày 26/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Quốc Anh, do thay đổi công tác, giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc (Kiên Giang). HĐND tỉnh Kiên Giang bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang Lê Hữu Toàn.

Mới đây, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận. Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận được nghỉ công tác, nghỉ chờ hưu; Đại tá Trần Việt Hưng, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận.

Tối 26/4, ông Lê Đức Dũng – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lâm (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, sau khi ăn tối xong, chị Hồ Thị Nh. (thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm) bảo người con trai đầu trông 2 em là cháu H.N.N (SN 2019) và H.T.B. (SN 2021) để chị vào trong nhà. Một lát sau, người con trai đầu của chị Nh. đi học thêm và để 2 cháu N. và B. chơi ở sân nhà. Khi xong việc, chị Nh. quay trở ra không thấy con nên hô hoán mọi người đi tìm. Đến khoảng 18h20, mọi người phát hiện hai đứa trẻ nổi lên dưới ao trong vườn nhà. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%. Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Nắng nóng trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1-2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Tại Quyết định số 347, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Lý do, bà Nguyễn Hương Giang đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. (XEM CHI TIẾT)