Bản tin 8H: Công bố quyết định chỉ định nhân sự Quân đội

TPO - Tỉnh ủy Sơn La, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố các quyết định chỉ định nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 22/4, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La.Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La quyết định chỉ định Thượng tá Sa Minh Nghĩa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bổ sung Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tối 22/4, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết chính quyền đã yêu cầu công an phường vào cuộc xác minh vụ người dân bắt được cá sấu tại một hồ câu dịch vụ trên địa bàn. Trước đó, tối 20/4, UBND phường Hoàng Liệt nhận được thông tin về việc có người bắt được cá sấu. Con cá nặng khoảng 5kg, được một người câu được khi nó nổi lên mặt nước. Qua xác minh ban đầu, nguồn gốc con cá sấu trên không phải do người dân nuôi hay thả xuống. Quanh khu vực trên cũng không có cơ sở chăn nuôi hay trang trại có cá sấu.

Liên quan đến việc 2 nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng trên tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đoạn qua Thanh Hóa dừng hoạt động chỉ sau chưa đầy 2 ngày đấu nối đưa vào khai thác, chiều 22/4, ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa khẳng định, trong sáng 23/4, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa sẽ có thông báo cụ thể. Theo ông Triều, ngày 22/4, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa lại nhận được văn bản của Ban Quản lý Dự án Thăng Long về việc tạm dừng hoạt động nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng để tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục chưa hoàn chỉnh như hệ thống chiếu sáng, hệ thống biển báo… nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Dự kiến 2 nút giao sẽ được đưa vào hoạt động vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh năm 2023. Theo đó, các chỉ số trong Bộ chỉ số cụ thể như sau: Chỉ số 1 là tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh đạt 97,92%. Chỉ số 2 là tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 61,38%. Chỉ số 3 là tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90,25%. Tiếp đến là Chỉ số 4 về tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 25,66%. Chỉ số 5 theo dõi, đánh giá tỷ lệ các công trình cấp nước nông thôn tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững, trong đó bền vững 30,8%, tương đối bền vững 17,1%, kém bền vững 37,6% và không hoạt động 14,5%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, trong đó Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 24/4, Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong đó, Quảng Trị đến Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ khoảng 25/4, nắng nóng ở các khu vực trên có thể gia tăng về cường độ.

Chiều 22/4, tại Huyện ủy Tân Châu diễn ra hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động ông Võ Quốc Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tân Châu đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Trao quyết định điều động, chỉ định bổ sung bà Trần Thị Thanh Hằng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy vào Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 19/4/2024. (XEM CHI TIẾT)