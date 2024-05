TIN NHANH: Bộ Y tế lên tiếng sau khi AstraZeneca thừa nhận vắc xin COVID-19 gây đông máu

TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian đầu tháng 5 này thời tiết miền Bắc, khu vực Hà Nội khá mát mẻ do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong những ngày tới dự kiến khu vực sẽ đón thêm hai đợt không khí lạnh nữa.

TPO - Thành An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là nơi cố Tổng Bí thư Trần Phú cất tiếng khóc chào đời cách đây 120 năm (1/5/1904 - 1/5/2024). Vùng đất sinh ra đồng chí Trần Phú cũng là một nơi sơn thủy hữu tình, “địa linh nhân kiệt” và ghi dấu sự hình thành miền đất Phú Yên.