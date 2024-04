Bản tin 8H: Hoàn cảnh cụ ông 78 tuổi ở Hà Nội lên cầu Nhật Tân tự tử

TPO - Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn cản cụ ông 78 tuổi lên cầu Nhật Tân với ý định tự tử.

Theo thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), lúc 7h30 ngày 19/4, Công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một cụ ông có ý định nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Nhật Tân (hướng Tây Hồ - Đông Anh).Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cụ ông đã trèo ra bên ngoài lan can cầu. Sau khi vận động, thuyết phục, lực lượng chức năng đã đưa được cụ ông vào khu vực an toàn. Công an quận Tây Hồ cho biết, cụ ông là N.N.T. (SN 1946, hộ khẩu thường trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Hiện ông T. không có chỗ ở, vợ mất, nhà đã bán để trả nợ, con cái không liên lạc khoảng 20 năm nay và cũng không rõ ở đâu. Ông T. Sau đó được đưa vào Bệnh viện E chữa trị theo diện người cao tuổi neo đơn lang thang không ai chăm sóc.

Ngày 21/4, UBND phường 10, TP Đà Lạt đã mời 2 thanh niên N.Q.H. (24 tuổi, quê Hưng Yên) và L.Đ.Đ. (23 tuổi, quê Vũng Tàu) làm việc liên quan đến vấn đề người dân phản ánh việc chiếm chỗ chụp ảnh dưới gốc mai anh đào để kiếm tiền ở quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, H. và Đ. dắt theo nhiều con chó lớn giống Alaska chiếm các vị trí chụp ảnh hoa mai anh đào đẹp ở quảng trường Lâm Viên, rồi chèo kéo du khách chụp ảnh để lấy tiền. Nhiều người bức xúc vì nếu không chụp ảnh với các chú chó, khó có góc đứng chụp ảnh với cây mai anh đào đẹp nhất. Sau khi nhận được phản ánh, các đơn vị phường 10 đã có mặt mời 2 thanh niên này đưa 4 chú chó lên xe về trụ sở. Bước đầu đã lập biên bản về việc đưa chó đến nơi công cộng nhưng không rọ mõm đảm bảo an toàn và các phản ánh nêu trên.

Ngày 21/4, lãnh đạo UBND xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.Theo thông tin ban đầu, chiều 20/4, một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực đò Phú Châu chơi. Tại đây, T.T.T. (trú xã Đông Long) và N.T.H.L. (trú xã Đông Trà, đều là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Đông Trà) cùng một học sinh khác xuống đầm ven sông Trà Lý tắm. Sau đó, một học sinh lên bờ và rời đi. Khi về nhà, cháu bị chảy máu cam, tinh thần hoảng loạn nên được gia đình đưa vào bệnh viện. Đến chiều cùng ngày, gia đình cháu T.T.T. và N.T.H.L. không thấy con trở về nhà nên đã báo chính quyền cùng tìm kiếm. Đến khoảng 22h, thi thể cả 2 học sinh được tìm thấy.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nhà đầu tư đề xuất dự án là Tập đoàn Geleximco. Ông Nguyễn Lê Anh, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Nam Định - Thái Bình là đại diện nhà đầu tư. Tuyến đường cao tốc có chiều dài khoảng 61,4km (địa bàn tỉnh Nam Định 27,6km và địa bàn tỉnh Thái Bình 33,8km). Trên tuyến chính sẽ xây dựng nhiều cầu. Dự kiến, sau giai đoạn chuẩn bị dự án, từ năm 2024-2025 sẽ giải phóng mặt bằng, tái định cư và thi công xây dựng công trình, tới năm 2027 hoàn thành. Tổng vốn đầu tư của dự án trên 19.784 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, miền Bắc tiếp tục oi nóng, nắng ráo. Riêng Tây Bắc Bộ vẫn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Mưa dông vẫn có nguy cơ xuất hiện về chiều tối và đêm. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất 35-40%, đi kèm hiệu ứng gió phơn gây cảm giác khó chịu, khô nóng. Nhiều khả năng, nắng nóng diện rộng trở lại Bắc Bộ từ ngày 26/4. Lúc này, nắng nóng cũng gia tăng về cường độ tại nhiều nơi trên cả nước và duy trì tình trạng này qua kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Tối 21/4, ông Nguyễn Anh Thủy - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Mù Cang Chải cho biết, hiện nhà trường tạm đình chỉ công việc đối với cá nhân giáo viên G.T.S - cô giáo chủ nhiệm lớp 1C, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở La Pán Tẩn phục vụ điều tra vụ việc một học sinh nghi bị đánh chấn thương. Học sinh bị đánh là em L.T.L, lớp 1C. Người đánh là cô G.T.S, giáo viên chủ nhiệm của em L. Hiện em L.T.L đang được điều trị tại Bệnh viện Trường Đức (TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). Qua thăm khám ban đầu, em L bị chấn thương phần mềm. (XEM CHI TIẾT)