Bản tin 8H: Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức của một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 17/4, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức Chính ủy Quân khu 3 đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Trung tướng Nguyễn Quang Cường. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/3. Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm lại Thiếu tướng Bùi Công Chức giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/1. Tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 17/4, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại Thiếu tướng Lê Ngọc Hải giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/3.

Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký văn bản về việc tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi, nơi phát hiện hang động thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Tiến Thịnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; yêu cầu Công ty TNHH Tiến Thịnh tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực núi Đụn, xã Hà Long. Việc tạm dừng nêu trên để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá cụ thể, toàn diện đối với hang động phát hiện tại núi Đụn theo quy định; thời gian tạm dừng khai thác kể từ ngày 15/4.

Thông tin từ Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dự kiến trong các ngày cao điểm của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, các bến xe lớn tại Hà Nội có thể đạt lượng khách lên đến 50.000 lượt/ngày. Theo đó, lượng khách và lượng xe tập trung gia tăng vào thời gian cao điểm đầu kỳ nghỉ lễ (chiều 26/4 và ngày 27/4), sau đó sẽ giảm dần trong các ngày tiếp và không vượt quá khả năng đáp ứng của các bến. Kể từ ngày 1 - 2/5, hành khách đi về sẽ tăng mạnh. Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội lên kế hoạch tăng cường 715 xe, trong đó, Bến xe Giáp Bát tăng 224 xe; Bến xe Gia Lâm tăng 82 xe và Bến xe Mỹ Đình tăng 409 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của luồng hành khách. Đối với một số tuyến có lượng khách tập trung đông sẽ được huy động các xe từ tuyến khác.

Ngày 17/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại hội nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã tín nhiệm bầu bổ sung ông Đặng Ngọc Anh - Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở TN&MT vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028, với số phiếu 33/33, đạt tỉ lệ 100%. Ông Đặng Ngọc Anh sinh năm 1966, có trình độ cử nhân kinh tế Nông - Lâm; cao cấp chính trị. Trước đó, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại LĐLĐ tỉnh và giới thiệu bầu chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều tối 17/4, thông tin từ UBND thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc một cô gái tử vong, được phát hiện dưới sông Chu. Trước đó, ngày 14/4, chị Đỗ Thị N (SN 1992, trú tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) sang bản Mạ, thị trấn Thường Xuân chơi nhưng đến tối không thấy về nhà, điện thoại không liên lạc được. Khoảng 20h cùng ngày, người dân phát hiện xe máy chị N bên vệ đường tỉnh lộ 519 (giáp với bờ sông Chu). Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy chị N. Đến 15h ngày 17/4, người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị N dưới sông Chu, đoạn chảy qua thị trấn Thường Xuân, cách chỗ phát hiện xe máy nạn nhân gần 1km.

Ngày 17/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, một tuần trở lại đây, trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Đặc biệt, số lượng trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh. Cụ thể, trong tuần 15 (tính từ ngày 8 đến 14/4), TP HCM ghi nhận 287 trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng, tăng 87% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 15 là 2.289 ca. Trong tuần 15, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận 136 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 7% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 15 là 2.585 ca.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 18/4, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ xuất hiện ở Tây Bắc Bộ trong ngày 19/4. Vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Quảng Trị đến Phú Yên và Tây Nguyên ngày 18/4 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 19/4, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 36-38 C, có nơi trên 38 độ C. Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.