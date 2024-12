Công an Nghệ An và các tỉnh Tây Nguyên triển khai cao điểm trấn áp tội phạm

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ ra quân

Ngày 15/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; phòng, chống vi phạm về pháo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và phòng cháy , chữa cháy (PCCC) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ, thực hiện và tạo ra sự khác biệt về tình hình, phong trào thi đua lập công thực sự, tránh tình trạng ra quân rầm rộ, nhưng chỉ hoạt động bề nổi ở giai đoạn đầu, sau đó lắng xuống...