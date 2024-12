TPO - Các lực lượng của Công an tỉnh Thái Nguyên ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ được triển khai từ 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng 12/12, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Dự buổi lễ có ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các lực lượng cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự; chú trọng phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đợt cao điểm, công an tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên; kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với 2 tháng liền kề trước.

Đồng thời, các lực lượng quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết; thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết được triển khai từ 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025.