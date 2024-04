Bản tin 8H: Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

TPO - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Thanh Bình.

Ngày 16/4, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 12/4/2024 bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) vừa có công văn gửi Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) về dự toán chi phí phát sinh trong trường hợp đơn vị này tham gia vận hành thử (trial run) tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Dự kiến, chi phí phát sinh trong cho việc vận hành thử metro số 1 gần 110 tỷ đồng. Số tiền trên được dùng thanh toán các khoản như điện phục vụ vận hành, máy móc, nhà ga, trung tâm điều độ OCC (Operation Control Center, trung tâm điều hành metro số 1); tiền lương nhân viên, nước uống, chi phí liên lạc, bảo vệ, chi phí thuê vận hành trạm biến áp... Kinh phí này do UBND TPHCM cấp từ ngân sách thành phố, giao MAUR đặt hàng HURC1 để chuẩn bị cho công tác vận hành khai thác thương mại tuyến metro số 1 trong quý III tới.

Chiều 16/4, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết TP. Hải Dương xuất hiện thêm ổ dịch thủy đậu tại Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng với 8 trường hợp mắc, chủ yếu là học sinh lớp 5.Ổ dịch trên hiện đã được kiểm soát không phát sinh ca bệnh mới. Đây là ổ dịch thứ 2 trên địa bàn TP. Hải Dương sau ổ dịch tại Trường Tiểu học xã Gia Xuyên với 53 học sinh mắc. Cả hai ổ dịch này cùng ghi nhận ca bệnh mới nhất xuất hiện ngày 12/4. Nhiều cháu đã khỏi bệnh và đi học trở lại. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ đầu năm đến ngày 16/4, toàn tỉnh đã ghi nhận 170 người mắc thủy đậu chủ yếu ở 4 ổ dịch tại các trường Tiểu học: Thanh Lang (Thanh Hà), Phạm Trấn (Gia Lộc), Gia Xuyên và Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương).

Ngày 16/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh đã có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên tại huyện Vĩnh Cửu. Trước đó, ngày 5/4, bệnh nhân N.N.H (15 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) bị sốt cao và được người nhà cho uống thuốc, tự điều trị tại nhà. Ngày 8/4, người nhà đưa bệnh nhân đi khám và nhập viện theo dõi với chẩn đoán lâm sàng sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM). Ngày 10/4, bệnh nhân bất tỉnh, được lọc máu, chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, sang ngày 15/4, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán do sốc sốt xuất huyết nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.

Nắng nóng kéo dài khiến lượng nước trong các hồ chứa thủy lợi ở Đắk Lắk giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Hiện tại, có 44/619 hồ chứa đã cạn kiệt nước. Số hồ chứa còn lại lượng nước cũng chỉ còn khoảng 60% dung tích trữ. Đến nay, hơn 2.000ha cây trồng tại Đắk Lắk thiếu nước tưới. Trong đó, có hơn 1.300ha cà phê, 638ha lúa và 36ha cây trồng khác. Dự báo trong thời gian tới, sẽ có từ 5.000 - 8.000ha cây trồng có khả năng xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài. Ông Trịnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết đã xin ý kiến để thực hiện bơm tát từ mực nước dưới cùng của hồ chứa để dẫn nước vào trong kênh phục vụ tưới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, nắng nóng tiếp diễn ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đồng thời vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng vùng ảnh hưởng ra cả khu vực Lào Cai, Yên Bái, từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Tây Nguyên. Các địa phương này ghi nhận mức nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 40-45%. Trong khi đó, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ cũng gia tăng nền nhiệt đáng kể trong hôm nay. Độ ẩm giảm, nắng mạnh hơn gây cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C.

Ngày 16/4, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một công nhân thi công dự án tuyến giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế (sân bay Long Thành) giai đoạn 1 tử vong nghi do tai nạn lao động. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 7/4, anh V.V.P (SN 1991, quê tỉnh Nghệ An, công nhân của một công ty đang tham gia thi công dự án tuyến giao thông số 1 và 2 kết nối sân bay Long Thành) xuống hố của bệ trụ cầu để dọn dẹp dụng cụ trước khi kết thúc ngày làm việc theo phân công. 10 phút sau đó, các công nhân làm cùng phát hiện nạn nhân ngất xỉu dưới hố nước. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, anh P. không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)