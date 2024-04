Bản tin 8H: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng Ban chỉ đạo về đẩy mạnh, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Quyết định 1868 về Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Thành ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2021 -2025. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có 13 người, giao Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng ban. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Ngày 15/4, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư hỗ trợ “thu hồi vốn treo,” “đòi lại tiền bị lừa đảo”. Theo Bộ Công an, lợi dụng tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, các đối tượng tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo, để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai đối với họ. Thủ đoạn là lập ra các tài khoản, fanpage, website trên không gian mạng mạo danh các đơn vị của Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư quảng cáo về các dịch vụ, như: “Tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo,” “thu hồi tiền lừa đảo,” “thu hồi tiền treo trên sàn thương mại điện tử,” “thu hồi tiền treo không cần cọc..." với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo.

Tối 15/4, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho hay đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, để phục vụ công tác điều tra. Thời gian tạm đình chỉ chức vụ kể từ ngày ký quyết định cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, ông Huỳnh Tấn Tuấn và Kế toán trưởng cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam, trong 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sử dụng kinh phí vượt so với số lượng tuyển sinh đào tạo hơn 23 tỷ đồng.

Chiều 15/4, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội đã nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải tích hợp trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của quy hoạch chung Thủ đô, đồng bộ với quy hoạch Thủ đô; trong đó bổ sung 24 tuyến giao thông kết nối các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô. Theo ông Tuấn, Hà Nội sẽ quy hoạch phát triển 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 550km, đồng thời thay thế tuyến BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị. Ngoài ra, Hà Nội sẽ tập trung cao độ nguồn lực để hoàn thành 7 dự án đường vành đai, các trục đường hướng tâm, kết nối vùng. Cùng đó, chuyển đổi các phương tiện xanh, sạch; nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến năm 2025-2026 lên khoảng 30%.

Tối 15/4, lãnh đạo xã Hải An (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), cho biết cơ quan chức năng đang tìm kiếm một nam sinh mất tích trên biển. Nạn nhân là em Phan T.T. (SN 2011), học sinh lớp 7 một trường học trên địa bàn huyện Hải Lăng. Khoảng 15h cùng ngày, T. cùng bạn rủ nhau đi tắm biển rồi cả 2 bị sóng cuốn trôi. Người bạn may mắn được ngư dân phát hiện và ứng cứu kịp thời, còn T. mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Vùng núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực Quảng Bình đến Phú Yên và Tây Nguyên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ngày 15/4, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Bông giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, thời hạn 5 năm. Ông Nguyễn Thành Bông năm nay 43 tuổi. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, ông từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng 1, VKSND tỉnh; Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND huyện Đức Hòa. (XEM CHI TIẾT)