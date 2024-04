Bản tin 8H: Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự

TPO - Ban Bí thư chỉ định đồng chí Đại tá Vũ Hồng Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đại tá Vũ Hồng Anh được bầu giữ chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII tiến hành bầu bổ sung Đại tá Vũ Hồng Anh vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1189-QĐNS/TW ngày 11/4/2024 của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Vũ Hồng Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự nhất trí của Ban Bí thư, hội nghị đã tiến hành bầu Đại tá Vũ Hồng Anh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII với tỷ lệ phiếu đạt 100% số đại biểu có mặt tại hội nghị tán thành.

Ngày 11/4, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh Thái Bình, đồng chí Thái Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy được điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 10/4/2024, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước hiện có 294 trung tâm đăng kiểm và các chi nhánh với 546 dây chuyền kiểm định. Trong đó, có 279 trung tâm đang hoạt động với 455 dây chuyền kiểm định. Quý I/2024, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần 1,3 triệu lượt phương tiện, trong đó, hơn 1 triệu lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn; Hơn 203.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Riêng trong tháng 3/2024, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định hơn 379.000 lượt phương tiện, trong đó có hơn 315.000 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT), gần 64.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn ATKT&BVMT phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.

Tại Hội nghị công tác truyền máu toàn quốc năm 2024 diễn ra ngày 11/4 tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu trung ương thông tin nếu, như năm 1994, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện gần như là 0%, hầu hết là những người bán máu, đến nay, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đã đạt 97%.Thông tin về kết quả của hoạt động truyền máu toàn quốc năm 2023, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia cho biết thêm, cả nước tiếp nhận 1.587.890 đơn vị máu tăng 6% so với năm 2022; trung bình mỗi tháng, cả nước tiếp nhận gần 130.000 đơn vị máu. Số lượng đơn vị máu tiếp nhận thể tích lớn hơn hoặc bằng 350ml chiếm 66%. Tỷ lệ hiến máu nhắc lại gần 60%. Tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt khoảng 97%. Cả nước có 77 cơ sở y tế có tiếp nhận máu, trong đó: 48 cơ sở y tế thuộc tuyến trung ương, tuyến tỉnh, 29 cơ sở y tế tuyến huyện.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 11/4 tại Hà Nội, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hữu Ngọc thông tin lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang trên đà tăng trưởng rõ nét. Trong tháng ba vừa qua, Việt Nam đón lượng du khách quốc tế ước đạt 1,6 triệu lượt; khách nội địa ước đạt 8,5 triệu lượt (khoảng 3 triệu lượt nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú). Tính chung quý 1 năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4,64 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nội địa ước đạt 30 triệu lượt, tăng 9%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 195.100 tỷ đồng, tăng 47%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, miền Bắc kết thúc tình trạng mưa phùn. Sương mù nhẹ còn tái diễn vào sáng sớm khiến ô nhiễm không khí gia tăng tại nhiều đô thị, trời nắng về trưa và chiều. Nền nhiệt tại Đông Bắc Bộ cũng tăng nhanh và chạm ngưỡng cao nhất 30-32 độ C, tăng 2-4 độ C so với một ngày trước. Tại Tây Bắc, khu vực duy trì oi nóng, có nơi nắng nóng khi nhiệt độ tăng cao trên 35 độ C. Tại Nam Bộ, nhiều nơi đã ghi nhận nắng nóng gay gắt trong ngày 11/4 với nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C, tập trung ở Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương. Trạng thái này còn duy trì trong ngày 12-13/4, những nơi khác nắng nóng phổ biến 35-38 độ C.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1020 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 11/4, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 314.186.714.850 đồng. Đáng chú ý, có 2 vé số cùng trúng giải độc đắc này. Như vậy, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 1 sẽ có giá trị hơn 157 tỷ đồng. Cũng trong kỳ quay, hệ thống của Vietlott đã xác định giá trị giải Jackpot 2 trị giá hơn 4.576.301.650 đồng. Theo đó, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 2 có giá trị gần 2,3 tỷ đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng hôm nay là: 03 - 06 - 15 - 25 - 33 - 43 và cặp số để xác định giải Jackpot 2 là 55. (XEM CHI TIẾT)