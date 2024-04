Bản tin 8H: Hai nữ cán bộ bị tước danh hiệu Công an Nhân dân

TPO - Công an Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

Ngày 7/4, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ Công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Trước đó, trong cuộc đột kích vào đêm muộn tại căn nhà thuộc Khu đô thị V.I, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, lực lượng chức năng phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy; thu giữ 0,13 gam Ketamin và một số tang vật có liên quan. Hai trong số đối tượng dương tính với ma túy là T B. (nữ cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Công an thành phố Hải Phòng), và V.A (nữ cán bộ Đội Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Phan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thái Nguyên, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy từ ngày 1/4/2024. Trước đó, đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy từ ngày 1/12/2023.

Tối 7/4, ông Nguyễn Đông Nguyễn, Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nam hành khách vì hút thuốc lá không đúng nơi quy định. Sự việc xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 6/4, tại khu vực sân đỗ Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ. Người vi phạm được xác định là ông T.V.T (36 tuổi), hành khách trên chuyến bay VJ466/VCA-HAN. Phát hiện ông T hút thuốc lá không đúng nơi quy định, Phòng An ninh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho đại diện cảng vụ, ban hành quyết xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thu hồi 1.126 phù hiệu, biển hiệu của các phương tiện vi phạm tốc độ, thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam. Theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1.000 km/tháng sẽ bị tước phù hiệu, biển hiệu hoạt động. Trong danh sách có xe container BKS 29H-721.xx, của Công ty cổ phần PGG Việt Nam, vi phạm tốc độ 256 lần; xe container 29H-719.xx của Công ty cổ phần Chuỗi cung ứng AVS vi phạm 257 lần; xe tải BKS 29F-049.xx của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TRANSLINK vi phạm 276 lần…

Khoảng 18h ngày 7/4, xe tải BKS tỉnh Nghệ An di chuyển trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng từ Bình Thuận đi Đồng Nai. Khi đến km47, thuộc địa phận xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), tài xế điều khiển xe tải phát hiện có khói bốc lên phía sau liền cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp bên đường. Khi mở cửa thùng xe ra, tài xế vội kịp di chuyển một số hàng hoá ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa bén nhanh, bao trùm toàn bộ hàng hoá trong xe. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên hàng hóa trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/4, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm khoảng 2 độ C so với một ngày trước, duy trì trong ngưỡng 22-27 độ C. Tình trạng mưa nhỏ tiếp diễn, tập trung ở Đông Bắc Bộ. Riêng một số nơi ở Tây Bắc vẫn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35 độ C. Từ tối và đêm 8/4, một đợt không khí lạnh mới được bổ sung khiến thời tiết miền Bắc diễn biến xấu. Do cường độ yếu và lệch đông, không khí lạnh có thể gây mưa rào kèm dông cho nhiều nơi, đặc biệt tại vùng núi và trung du. Hà Nội ghi nhận phổ biến 22-27 độ C, trời âm u và có mưa liên tục các ngày 8-10/4. Thời tiết chuyển mát, se lạnh về đêm. Đây nhiều khả năng là đợt không khí lạnh cuối của thời kỳ đông xuân, sau đó khu vực trở lại thời tiết oi nóng của mùa hè.