Bản tin 8H: Nữ đại tá làm Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh.

Chiều 4/4, tại Hà Nội, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương. Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 28/3/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh.

Chiều 4/4, Bộ trưởng Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho nghĩa cử cao đẹp của nữ nhân viên y tế Bệnh viện E bị chết não, hiến toàn bộ tạng cứu người. Ngày 7/3 vừa qua, Thạc sĩ, nữ hộ sinh Lộ Thị Thùy Linh, là nhân viên y tế của Bệnh viện E bị ngừng tim đột ngột. Chị được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, hồi sức nhưng vì mắc bệnh hiểm nghèo nên đã bị chết não. Đến ngày 12/3, sau 3 lần đánh giá của Hội đồng chẩn đoán chết não và có kết quả khẳng định, gia đình nữ hộ sinh đã đồng ý hiến toàn bộ tạng của chị để cứu người. TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, cho biết từ tạng hiến của nữ nhân viên y tế đã hồi sinh sự sống cho 4 người, trong đó, có 1 người bệnh được ghép tim và 2 người bệnh được ghép thận ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 1 người bệnh được ghép gan ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chiều 4/4, Ủy ban MTTQ TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024 để hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ủy ban và Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố. Hội nghị đã thống nhất kiện toàn ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Đồng Hới khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Cũng tại hội nghị, các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ TP. Đồng Hới khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đồng Hới.

Tối 4/4, ông Lường Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Phù Nham (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) xác nhận, cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ việc một cô gái rơi từ trên cầu xuống, sau đó được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện. Vị trí xảy ra vụ việc là cầu Thia, giáp ranh giữa phường Cầu Thia và xã Phù Nham. Theo VietNamNet, cô gái ngoài 20 tuổi, quê ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân cô gái bị rơi từ trên cầu xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, ngày 5/4, vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác.Một số nơi mưa lớn với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài mưa dông, thời tiết các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ chuyển mát. Tại Hà Nội, nền nhiệt ngày 5/4 duy trì trong ngưỡng 24-30 độ C, giảm 3 độ C so với một ngày trước. Nắng nóng tạm chấm dứt. Dù vậy, nắng nóng còn duy trì ở khu vực Tây Bắc với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi vẫn nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp diễn tình trạng nắng nóng, nhiệt độ cao phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Kiểu thời tiết trên duy trì ở Trung Trung Bộ đến hết ngày 7/4 rồi giảm dần. Trong khi đó, nắng nóng còn kéo dài ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong nhiều ngày.

Chiều 4/4, tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức xóa tư cách giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Việt Trí, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, thời gian thi hành kỷ luật xóa tư cách chức vụ Giám đốc Sở TN&MT đối với ông Trí tính từ ngày 2/2/2024 - thời điểm UBKT Trung ương công bố quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Trí. Trước đó, ngày 25/3, Sở Nội vụ An Giang có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thi hành kỷ luật về mặt chính quyền, bằng hình thức xóa tư cách chức vụ giám đốc Sở TN&MT đối với ông Nguyễn Việt Trí.