Xoá tư cách chức vụ đối với giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Việt Trí – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang, do có nhiều sai phạm trong công tác, và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Chiều 4/4, tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức xóa tư cách giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Việt Trí, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, thời gian thi hành kỷ luật xóa tư cách chức vụ Giám đốc Sở TN&MT đối với ông Trí tính từ ngày 2/2/2024 - thời điểm UBKT Trung ương công bố quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Trí. Trước đó, ngày 25/3, Sở Nội vụ An Giang có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thi hành kỷ luật về mặt chính quyền, bằng hình thức xóa tư cách chức vụ giám đốc Sở TN&MT đối với ông Nguyễn Việt Trí, do có vi phạm chồng vi phạm và đã bị kỷ luật về mặt Đảng. Theo Sở Nội vụ An Giang, tháng 2/2024, ông Trí bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xử lý kỷ luật "Cảnh cáo" về mặt Đảng, do có hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC), và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC trúng thầu. Ngoài ra, ông Trí còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật để giúp Công ty Trung Hậu - Tổng 68 trong quá trình xin cấp phép khai thác cát; tạo điều kiện nhưng không kiểm tra quá trình khai thác cát tại xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông Trí cũng chỉ đạo chỉnh sửa số liệu để giúp Công ty Trung Hậu - Tổng 68 hút cát sâu hơn mức cho phép; khai thác vượt sản lượng được cấp phép và bán trái phép ra ngoài thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn. Đối với hành vi này, ông Nguyễn Việt Trí đã bị UBKT Trung ương xử lý kỷ luật về Đảng bằng hình thức "Khai trừ ra khỏi Đảng". Tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trí để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến hoạt động khai thác cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.