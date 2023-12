Vì sao Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị bắt?

TPO - Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát.

Ông Nguyễn Thanh Bình bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Trước đó, ngày 11/12, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 2002 uỷ quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước điều hành, giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian từ ngày 11/12 – 17/12.

Liên quan vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can. Trong đó, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cùng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ; Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và đưa hối lộ…

Theo đó, ông Trần Anh Thư bị cáo buộc, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cá nhân Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 đã khai thác hơn 4,7 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn khống để hợp thức nguồn gốc cát lậu.

Ông Lê Quang Bình và một số thuộc cấp dùng số tiền thu được từ hoạt động khai thác cát trái phép để “lót tay” cho một số cán bộ trên địa bàn tỉnh An Giang...

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 4/11/1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có trình độ Tiến sĩ Giáo dục học. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, từ tháng 9/1986 đến tháng 5/2007, ông Nguyễn Thanh Bình công tác tại Trường Đại học An Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Tháng 1/2013, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh An Giang khóa VIII, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016. Tại kỳ họp thứ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang, khóa IX, ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 11/4/2019 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 397/QĐ-TTg về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình. Ngày 27/5/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) năm 2019 bầu ông Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ngày 30/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch tỉnh An Giang.