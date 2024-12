Vụ cô gái 19 tuổi tử vong tại phòng trọ: Nghi can chết trong tư thế treo cổ

TPO - Sau khi sát hại cô gái 19 tuổi ở quận Gò Vấp (TPHCM), nghi can lẩn trốn về tỉnh Vĩnh Long và được lực lượng chức năng phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 14/12, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ chị D.T.N.H. (19 tuổi, quê Trà Vinh) bị sát hại trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn.

Nghi can trong vụ án là Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, quê Trà Vinh, anh rể của nạn nhân). Cơ quan công an xác định sau khi gây án, Anh lấy xe máy Honda Lead màu xám bạc biển số tỉnh Trà Vinh của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau đó, nghi can mang xe máy này đến gửi tại một trung tâm siêu thị trên địa bàn quận Gò Vấp rồi bỏ trốn về hướng miền Tây.

Lần theo dấu vết, cơ quan công an phát hiện Anh thuê nhà nghỉ ở xã Hòa Bình (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) nên mật phục theo dõi. Sau khi ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nghi can đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Trước đó, tối 13/12, người dân phát hiện chị H. tử vong bất thường ở khu vực nhà vệ sinh trong phòng trọ nên hô hoán và báo cho cơ quan công an. Ngay trong đêm, Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhiều người liên quan để làm rõ.

Qua rà soát camera an ninh, lực lượng chức năng ghi nhận, Anh là người cuối cùng xuất hiện tại phòng trọ của chị H. và rời đi bằng xe máy của nạn nhân.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.