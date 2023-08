Nhìn gần mỏ cát trên sông Tiền khiến Phó Chủ tịch tỉnh An Giang vướng lao lý

TPO - Mỏ cát trên sông Tiền, đoạn thuộc xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (Chợ Mới, An Giang) do Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 khai thác với tổng khối lượng trên 1,5 triệu m3 có nhiều sai phạm, khiến một Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và nhiều cán bộ vướng vòng lao lý.

An Bình