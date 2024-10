THẾ GIỚI 24H: Ukraine có thể tiếp tục thay thế nhiều quan chức cấp cao trong quân đội

TPO - Ukraine có thể thay thế các quan chức cấp cao trong quân đội vào những tuần tới.

Một số hãng thông tấn tại Kiev cho biết nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng không hài lòng với Giám đốc tình báo quân sự Kirill Budanov và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, có thể thay thế họ trong những tuần tới. Theo các nguồn tin của Forbes, các cuộc thảo luận về việc sa thải ông Budanov đã diễn ra trong ít nhất một tháng. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự được cho là có "mối quan hệ căng thẳng" với tham mưu trưởng Andrey Yermak và tướng Aleksandr Syrsky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Budanov bị cáo buộc tự mình thực hiện một số hoạt động mà không thông báo cho ông Syrsky hoặc phối hợp với bộ tổng tham mưu, gây nguy hiểm cho một số đơn vị ở tiền tuyến. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Umerov thì đã không thực hiện các cải cách mà ông Zelensky yêu cầu liên quan đến việc mua sắm và hiện đại hóa quân sự, hoặc đảm bảo sự ổn định bên trong bộ.

Chiến dịch tuyển quân của Ukraine lộ nhiều vấn đề. Theo New York Times, Kiev đến nay đã kêu gọi nhập ngũ khoảng 1 triệu quân nhân và dự kiến sẽ tăng thêm 200.000 người vào cuối năm. Tuy nhiên, đây là một mục tiêu khó thành hiện thực. Đáng chú ý, “các nỗ lực tăng cường nghĩa vụ quân sự ngày càng bộc lộ nhiều vấn đề, bị nghi ngờ nói dối, cưỡng ép và bạo lực". Một viên chức nghĩa vụ quân sự giấu tên ở Odessa cho biết: “Chúng tôi không huy động được ngay cả 20% số lượng cần thiết". Ông lưu ý, người dân không đủ nhiệt tình và rất ít người phản hồi lệnh tuyển quân. Trong khi đó, nhiều đơn vị đang bị ảnh hưởng bởi tham nhũng và tình trạng quản lý kém, khiến nhiều người cảm thấy thất vọng.

Rơi máy bay quân sự, hai phi công thiệt mạng tại Lào. Một chiếc máy bay quân sự đang bay huấn luyện đã rơi xuống một hồ nước thuộc khu vực tỉnh Xiêng khoảng - Bắc Lào vào hôm qua (4/10), hai phi công thiệt mạng. Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng, quân sự đã đến kiểm tra và phong tỏa toàn bộ hiện trường khu vực máy bay rơi. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể là do thao tác kỹ thuật của phi công đã bay quá thấp dẫn đến không kịp xử lý tình huống trong luyện tập. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân của sự cố rơi máy bay.

Nguy cơ Liên minh châu Âu không đạt mục tiêu quốc phòng. Quy mô kế hoạch thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) hiện còn quá nhỏ so với những thách thức do cuộc xung đột Nga – Ukraine đặt ra. Điều này có thể khiến liên minh không đạt được mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng trong giai đoạn mới. Đó là nhận định của Tòa án Kiểm toán châu Âu (ECA) về khoản chi 1,5 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027.

Hàn Quốc nhất trí tăng chia sẻ chi phí cho việc đồn trú của binh sĩ Mỹ. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/10 cho biết đã nước này nhất trí với Washington tăng chia sẻ chi phí đồn trú của binh sỹ Mỹ tại nước này thêm 8,3%/năm từ năm 2026. Theo hiệp định 5 năm, sẽ kéo dài đến năm 2030, Hàn Quốc sẽ chi trả 1.520 tỷ won (1,14 tỷ USD) trong năm 2026 so với 1.400 tỷ won năm 2025 để duy trì khoảng 28.500 binh sỹ Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu lên tiếng về việc đáp trả Israel. Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei hôm 4/10 có bài thuyết giáo đầu tiên sau gần 5 năm tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Tehran. Trong bài thuyết giáo hiếm hoi tại Tehran, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố cuộc tấn công vào Israel hôm 1/10 là "hình phạt nhẹ nhất" dành cho nước này.

Xả súng băng đảng khiến 70 người thiệt mạng tại Haiti. Người phát ngôn của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Thameen Al-Kheetan, trong một tuyên bố, cho biết các thành viên của băng đảng Gran Grif đã sử dụng súng trường tự động “để bắn vào người dân, giết chết ít nhất 70 người, trong đó có khoảng 10 phụ nữ và ba trẻ sơ sinh". Vụ việc này diễn ra đúng vào ngày đảo quốc Caribe này kết thúc giai đoạn 1 tháng tình trạng khẩn cấp, được ban bố từ ngày 4/9.

Liên Hợp Quốc tăng cường viện trợ cho Li-băng. Hãng thông tấn NNA của Li-băng ngày 4/10 (giờ địa phương) đưa tin máy bay chở 55 tấn hàng viện trợ và thuốc men y tế đã tới nước này. Đây là nỗ lực cung cấp viện trợ do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng Văn phòng cao Ủy nhân quyền LHQ (UNHCR) phối hợp thực hiện.

Mỹ tấn công 15 mục tiêu của Houthi ở Yemen. Các tàu và máy bay chiến đấu Mỹ ném bom các khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen, bao gồm Thủ đô Sanaa và cảng Hodeidah. Theo quân đội Mỹ, các cuộc không kích chiều 4/10 nhắm vào 15 mục tiêu của Houthi để "bảo vệ quyền tự do hàng hải, làm cho vùng biển quốc tế an toàn hơn, đảm bảo an ninh hơn cho các tàu của Mỹ, liên minh và các tàu buôn khác".

LIên minh châu Âu sẵn sàng trừng phạt Iran vì chuyển giao tên lửa cho Nga. Bloomberg trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang tiến tới một gói trừng phạt đối với Iran vì cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine. Theo Bloomberg ngày 4/10, lệnh trừng phạt của EU sẽ nhắm vào 10 cá nhân và tổ chức, bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật, kim loại và hàng không. Bước đi này được cho là sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới tại Brussels (Bỉ), dự kiến diễn ra từ ngày 16 -18/10. Gói trừng phạt này chỉ là bước đầu tiên và các danh sách bổ sung đang được xem xét, Bloomberg tiết lộ.