Bắt, khám xét Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình

TPO - Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn, Cơ quan CSĐT đã tiến hành tống đạt các quyết định đối với ông Vũ Văn Hạnh (54 tuổi trú huyện Hưng Hà), Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai tại tỉnh Thái Bình, mà các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ và xử lý.

Trước đó, ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiên Phong (49 tuổi, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà).

Cùng bị khởi tố, bắt giam với Phong còn có Trần Thị Hải (47 tuổi, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà); Nguyễn Anh Hoàn (45 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà); Trần Đức Quang (40 tuổi, lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà).

Đến ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Dương (58 tuổi, Phó Giám đốc Sở KH&CN Thái Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà).

Tiếp đó, ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Đức Thiều (46 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hưng, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà, để tiếp tục điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà cũng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các bị can: Ông Nguyễn Văn Ba (54 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng; ông Phan Văn Luấn (48 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), cán bộ, công chức địa chính xã Hùng Dũng, nguyên cán bộ, công chức địa chính xã Đoan Hùng và ông Mai Văn Chướng (42 tuổi, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH New Future, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ từ cấp huyện đến cấp thôn ở huyện Hưng Hà, liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.