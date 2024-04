Bắt thêm nhiều cán bộ huyện vụ án lạm quyền cấp sổ đỏ ở Thái Bình

TPO - Bà Trần Thị Hải (Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà) cùng 3 cán bộ, nhân viên của huyện bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái các quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 7/4, được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Tiên Phong (Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà); Trần Đức Quang (nhân viên lao động tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện); Trần Thị Hải (Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà); Nguyễn Anh Hoàn (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự.

Các bị can bị bắt nằm trong diện điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà.

Kết quả điều tra xác định, năm 2019, 2020 các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái các quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm (BHK) trên đất chuyên trồng lúa nước (LUC), chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 6494,9 m2 đất giao trái thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 272 triệu đồng và tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng sử dụng đối với 2.880,2 m2 đất giao trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, các diện tích đất trên sau đó được tách thành 30 thửa, giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhiều lần, cho nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau.

Hơn hai tháng trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với: Đường Khắc Thủy (SN 1965, Chủ tịch UBND xã Hồng An); Trần Hữu Dũng (SN 1981, Phó Chủ tịch UBND xã); Trần Ích Vinh (SN 1964, Bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An); Trần Quang Bảo (SN 1964, Trưởng thôn Bắc Sơn); Đường Thị Hoa (SN 1968, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn) để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 357 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, từ 2018, các đối tượng trên đã vượt quá quyền hạn được giao chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu, thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước và cá nhân tổng số tiền hơn 221 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.