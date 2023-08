Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vì nhận 1,2 tỷ đồng từ 'cát tặc'

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29 ngày 10/8.

Mở rộng điều tra xác định: Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cá nhân Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Trần Anh Thư; ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn; CSĐT điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với bị can Trần Anh Thư theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.