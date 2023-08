Thực hư thông tin công an dùng xe chuyên dụng chặn hai đầu quán ăn tại Kiên Giang

TPO - Công an tỉnh Kiên Giang vừa có thông tin chính thức liên quan clip dài hơn 4 phút trên mạng xã hội ghi lại cảnh công an, lực lượng chức năng thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) dùng xe chuyên dụng chốt chặn hai đầu một quán ăn trên đường 3 tháng 2.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh công an, lực lượng chức năng thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) dùng xe chuyên dụng chốt chặn hai đầu một quán ăn trên đường 3 tháng 2 (phường Vĩnh Bảo). Đoạn clip thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều.

Chiều 15/8, đại tá Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang đã ký thông cáo báo chí, thông tin cụ thể về vụ việc trên.

Theo đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 13/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc có khoảng 150 đến 200 thanh, thiếu niên tụ tập ăn nhậu đêm khuya, gây ồn ào, huyên náo, làm mất an ninh, trật tự khu dân cư tại quán “Thèm - Food Garden”, địa chỉ A7-60 đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá.

Công an thành phố Rạch Giá và Công an phường Vĩnh Bảo đã tổ chức kiểm tra, xử lý quán về hành vi kinh doanh quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư.

Trong lúc các lực lượng đang phối hợp làm nhiệm vụ, ông Đ.T. A. (39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá) là quản lý của quán sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân phát clip trực tiếp thời lượng hơn 4 phút ghi lại hình ảnh 2 xe ô tô tải tuần tra và lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ với dòng trạng thái: “Chuyện lạ của quán tôi chưa từng thấy bao giờ”, tạo dư luận xấu, nhiều cá nhân chia sẻ, bình luận.

“Công an thành phố Rạch Giá đã làm việc với ông T.A., ông này thừa nhận vi phạm và tự nguyện tháo gỡ đoạn clip, đồng thời cam kết không tái phạm. Nội dung clip nêu trên đã vi phạm pháp luật, yêu cầu tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, bình luận tạo dư luận xấu trong xã hội”, thông cáo báo chí nêu rõ.