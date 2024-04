Bản tin 8H: Bổ nhiệm lãnh đạo VKSND và TAND

TPO - Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 29/3, tại Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hải Phòng, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 26/3/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Quang, Trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, VKSND TP Hải Phòng giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng.Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/4/2024. Cùng thời điểm, tại Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đã công bố Quyết định số 528/QĐ-TCCB về bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Điện Biên đối với đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Thẩm phán trung cấp, Chánh Văn phòng TAND tỉnh, nhiệm kỳ giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/4/2024.

Ngày 31/3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, quý I/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền gần 2.041,5 tỷ đồng, tước 206.468 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 373.545 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2023, xử lý tăng 285.135 trường hợp (38%), tiền phạt tăng 675,4 tỷ đồng (49,4%). Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý trên 1,02 triệu trường hợp, phạt tiền gần 2.019,5 tỷ đồng. Trên lĩnh vực giao thông đường sắt xử lý 267 trường hợp, phạt tiền 142 triệu đồng. Lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý 10.479 trường hợp, phạt tiền 21 tỷ 841 triệu đồng.

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn đã công bố Quyết định số 1645-QĐ/TU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Sỹ Tân (sinh năm 1977), Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Gia nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 1/4/2024.

Kể từ ngày 1/4, chặng bay Côn Đảo, chỉ còn Vietnam Airlines và VASCO thành viên liên minh của Vietnam Airlines khai thác chặng TP.HCM-Côn Đảo. Trước đó, Bamboo Airways chính thức thông báo, từ ngày 1/4, hãng này sẽ ngưng khai thác đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đi Côn Đảo. Hãng hàng không Bamboo Airways khai thác bằng dòng máy bay Embraer E190. Khảo sát kênh vé trực tuyến cho thấy những ngày đầu tuần và giữa tuần tần suất khai thác chặng bay TP.HCM-Côn Đảo dao động từ 8-10 chuyến/ngày. Tuy nhiên, hai ngày cuối tuần tần suất khai thác tăng lên 20 chuyến mỗi ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/4, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay với mức nhiệt cao nhất lên đến 35-37 độ C, tăng 2-4 độ C so với một ngày trước. Tại Tây Bắc Bộ, một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C. Thời điểm nóng nhất trong ngày từ 11h đến 16h. Cao điểm nắng nóng rơi vào khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với mức nhiệt cao phổ biến 36-39 độ C. Độ ẩm xuống mức rất thấp 35-55% khiến cảm giác nóng bức gia tăng. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài hết ngày 5/4, riêng Đông Bắc Bộ giảm nhiệt sau ngày 4/4.

Chiều 31/3, ông Hà Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ) cho biết khoảng 13h30 cùng ngày, một nhóm khoảng 10 học sinh lớp 11 (trú ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) rủ nhau đến khu vực sông Rộ, đoạn qua địa bàn thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, để chơi và tắm. Hai nam sinh không may sảy chân vào vũng nước sâu. Phát hiện sự việc, những nam sinh còn lại đến ứng cứu nhưng bất thành. Khi người dân địa phương đến nơi, 2 nam sinh đã tử vong. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là: Nguyễn Đình H. và Phạm Kinh H. (cùng học lớp 11). (XEM CHI TIẾT)