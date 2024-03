Khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm trong vùng lõi vịnh Hạ Long

TPO - Lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa liên tiếp bắt giữ 6 phương tiện đang đánh bắt thủy sản trong vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bằng ngư cụ cấm.

Theo đó, vào 6h ngày 30/3, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Tổ Cảnh sát đường thủy, Đội CSGT trật tự, Công an TP Hạ Long đã phát hiện và bắt giữ 3 tàu gỗ đang sử dụng ngư cụ cào để khai thác thủy sản trái phép trong vùng lõi di sản vịnh Hạ Long. Các phương tiện vi phạm gồm: Tàu vỏ gỗ QN-3635TS do V.V.C điều khiển; tàu QN-90547TS do T.T.H điều khiển và tàu QN-3497TS do N.Q.S điều khiển.

Trước đó, vào 8h30 ngày 28/3, đơn vị này cũng đã phát hiện và bắt giữ 3 phương tiện, gồm: Tàu vỏ gỗ BKS QN-3514TS do N.V.L điều khiển; tàu cá BKS QN-3897TS do Đ.Q.T điều khiển; tàu vỏ gỗ BKS QN-3489TS do Đ.V.T điều khiển. Tại thời điểm bị bắt giữ, 3 phương tiện đang thực hiện hành vi sử dụng ngư cụ cào để khai thác thủy sản trái phép trên vùng lõi di sản vịnh Hạ Long.

Cả 6 người điều khiển các phương tiện vi phạm trên đều trú tại TX Quảng Yên (Quảng Ninh).

Hiện, Phòng Kinh tế thành phố đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản đối với 6 trường hợp trên với tổng số tiền phạt khoảng 212,5 triệu đồng.

Thời gian tới, các lực lượng chức năng TP Hạ Long sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra trên biển để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tàu cá có hành vi tàng trữ, sử dụng ngư cụ cấm, kích điện để khai thác thủy sản trái phép trong và ngoài vùng lõi vịnh Hạ Long.