Đeo bám tàu du lịch bán hàng rong trên vịnh Hạ Long

TPO - Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số phương tiện thuỷ đeo bám tàu du lịch để bán hàng rong trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) gây mất an toàn giao thông đường thuỷ và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Hạ Long.

Vào khoảng 12h30 ngày 16/3, tổ tuần tra CSGT Thủy Công an TP. Hạ Long chủ trì, phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh và Ban Quản lý vịnh Hạ Long trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực vụng Hoa Cương đã phát hiện tàu gỗ có biển kiểm soát QN-67262–TST (là tàu vỏ gỗ, gắn biển đăng ký thủy sản tạm nhưng đã quá thời hạn cấp phép) do anh Phạm Văn Hùng (SN 1987, trú tại tổ 5C, khu 2 phường Hùng Thắng) điều khiển có hành vi đeo bám tàu khách du lịch để bán hàng rong.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Thời gian qua, tại vịnh Hạ Long xuất hiện một số phương tiện thủy đeo bám tàu du lịch để bán hàng rong gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung.

Đến thời điểm hiện tại, UBND TP. Hạ Long và Công an thành phố đang tạm giữ 5 phương tiện có liên quan đến hành vi này.

Cơ quan chức năng TP. Hạ Long vẫn tập trung lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định.