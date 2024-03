Bản tin 8H: Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao nghị quyết về công tác cán bộ

TPO - Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 27/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội làm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn vị trí Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đối với ông Trịnh Xuân An; phê chuẩn vị trí Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đối với ông Cao Mạnh Linh.

Chiều 27/3, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết trên địa bàn vừa có 3 người đàn ông tử vong do uống rượu ngâm cây lá ngón.Kết luận ngộ độc lá ngón dựa trên xét nghiệm của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Trước đó, tối 6/3, khi ăn cơm cùng gia đình, ông Nông Văn U (SN 1963) uống một cốc rượu ngâm rồi đi ngủ. Sáng 7/3, con gái phát hiện ông U tử vong trên giường. Trong tang lễ, ông Hoàng Văn Th (SN 1938) và ông Nông Văn N (SN 1960) đến viếng cũng uống vài chén rượu. Sau đó ông Th có biểu hiện lạ và tử vong ngay tại chỗ. Ông N bị hôn mê hơn 10 ngày rồi qua đời vào ngày 19/3.

Ngày 27/3, UBND tỉnh Kiên Giang có công văn gửi Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất bố trí nguồn vốn để đầu tư 2 dự án đang rất cấp thiết đối với sự phát triển của TP Phú Quốc. Dự án đầu tiên là đường ven biển Phú Quốc, được thiết kế với quy mô mặt đường rộng từ 9m đến 30m; chiều dài 26,6 km; tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Dự án thứ hai là đường vành đai ven rừng đặc dụng, với tổng chiều dài 184 km, mức đầu tư dự kiến khoảng 920 tỷ đồng.

Chiều 27/3, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 33 học sinh tiểu học nhập viện với biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Theo thông tin ban đầu, vào 11h cùng ngày, 33 học sinh bán trú của trường Tiểu học Quang Hanh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn sau khi ăn cơm trưa tại trường. Phát hiện sự việc, nhà trường đã khẩn trương đưa các cháu học sinh đến Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả để kiểm tra, theo dõi. UBND TP Cẩm Phả thông tin thêm tất cả đều không có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng, hiện sức khỏe đều đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Hiện, nguyên nhân sự việc đang được làm rõ.

Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7/2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay. Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng và tổng số tiền chuyển các lần trong ngày không quá 20 triệu đồng, ngân hàng yêu cầu xác thực bằng mã OTP, không cần xác thực bằng khuôn mặt, vân tay. Ngân hàng Nhà nước cũng quy định, tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học (có thể dùng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VneID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Ngày 29/3, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Khu vực miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Cảnh báo từ ngày 30/3 nắng nóng lại có khả năng mở rộng ra khu vực miền Tây Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình. Trước đó, vào ngày 13/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Kỳ họp thứ 14, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để tiến hành miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Hoàng Xuân Tân trúng cử chức danh này với 100% số phiếu bầu. (XEM CHI TIẾT)