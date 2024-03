Bản tin 8H: Cháu bé ở Hà Nội rơi từ tầng 6 xuống đất tử vong

TPO - Một cháu bé ở phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị rơi từ tầng 6 xuống đất tử vong. Hiện chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 25/3, một lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc một cháu bé rơi từ tầng 6 xuống đất. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 21h ngày 25/3, người dân phát hiện một cháu bé nằm bất động dưới đất tại một ngõ trên đường Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2) sau khi có tiếng trẻ con la hét. Cháu bé sau đó được xác định đã tử vong. Theo người dân, cháu bé bị rơi từ tầng 6 của ngôi nhà (thiết kế dạng chung cư mini) xuống đất. Lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 2 thông tin hiện cơ quan chức năng đang xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tối 25/3, UBND xã Bằng Giã (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) xác nhận có hai nạn nhân chết đuối tại đoạn sông Ngòi Lao - một nhánh của sông Hồng thuộc địa phận Khu 1, xã Bằng Giã. Vào chiều cùng ngày, 7 học sinh Trường THCS Văn Lang (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) rủ nhau ra sông tắm. Không may, 2 học sinh lớp 8 bị nước cuốn trôi và tử vong. Đội tìm kiếm đã vớt được thi thể của 2 em vào khoảng 17h30 cùng ngày.

Những ngày qua, hiện tượng lạ trên xuất hiện dọc bãi biển xã Cẩm Nhượng (giáp khu vực bãi biển Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dài khoảng 3km. Các vệt nước, sóng màu đỏ kéo dài, có chỗ rộng đến 100m. Theo một số ngư dân, hiện tượng này xuất hiện cách đây khoảng 3 ngày, đến chiều 25/3 vẫn chưa giảm. Vì hiếm gặp, ngư dân khá lo ngại, không dám đánh bắt hải sản gần bờ hay ra biển tắm. Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, cho biết ngay sau khi nhận thông tin, huyện đã chỉ đạo UBND xã Cẩm Nhượng kiểm tra để báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện vào cuộc tìm nguyên nhân.

Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào hồi 01 giờ 05 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 3 năm 2024 tức 08 giờ 05 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 3 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.770 độ vĩ Bắc, 105.720 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Cùng ngày, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào lúc 3 giờ 54 phút 40 giây và 5 giờ 57 phút 18 giây, đã xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 3.2 và 3.7, tại tọa độ 14.957độ Vĩ Bắc - 108.237 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 24/3/2024, toàn quốc đã có 14.727/15.981 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, ước đạt 92,2% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn 1.254 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 7,8%.Đã có 41/63 địa phương đạt tiến độ trên 90% (14 địa phương hoàn thành là: Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bình Dương, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, An Giang, Bến Tre, Bắc Ninh, Hà Nam, Điện Biên, Ninh Bình, Trà Vinh). Tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70%. Đó là các Cục Thuế: Bắc Cạn; Kon Tum; Kiên Giang; Lâm Đồng; Cao Bằng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/3, Bắc Bộ mưa vài nơi, rải rác. Trong đó, Tây Bắc ngày 26/3 mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ 26/3, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều 25/3, Công an tỉnh Lai Châu công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Anh Hưng đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể từ ngày 26/3. Đại tá Lê Anh Hưng trước đó là Trưởng phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an).