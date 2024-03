Bản tin 8H: Thủ tướng phê chuẩn nhân sự cấp tỉnh

TPO - Thủ tướng có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Vũ Thăng và ông Huỳnh Hữu Trí.

Ngày 26/3, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, theo Quyết định số 250 của Thủ tướng, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Vũ Thăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồng Dân. Theo Quyết định số 251 của Thủ tướng, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bạc Liêu. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 249 của Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Thanh Duy.

Ngày 26/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện Long Thành để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Vũ Minh Đức (sinh năm 1993, tạm trú phường Tam Phước, TP Biên Hòa). Trước đó, sáng 22/3, anh Vũ Minh Đức làm việc với Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội, Công an huyện Long Thành nhưng đến hơn 23h cùng ngày tử vong do tổn thương gan, thận cấp và phần mềm đùi phải, trái.

Chiều 26/3, một lãnh đạo Cục Thuế Phú Yên xác nhận cơ quan này đã ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Thuận Thảo. Biện pháp cưỡng chế là ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Thuận Thảo. Lý do của việc cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Thuận Thảo được đưa ra là do công ty này còn nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế với số tiền nợ trên 184,6 tỷ đồng. Theo thông tin Cục Thuế Phú Yên nắm được, hiện Công ty CP Thuận Thảo còn 3 khu đất thuê trả tiền hằng năm tại Phú Yên. Việc cưỡng chế thuế là cần thiết.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1013 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 26/3, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là hơn 297 tỷ đồng. Nhưng chưa có người chơi may mắn nào trúng giải thưởng này. Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.773.402.950 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng là 01 - 08 - 13 - 16 - 38 - 44 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 47. Dãy số của giải Jackpot 1 là 01 - 08 - 13 - 16 - 38 - 44. Tấm vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 47.

Tối 26/3, Sở TT-TT tỉnh Cà Mau đã có thông báo khẩn về việc cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ, công chức sở gọi điện nhằm mục đích lừa đảo. Thời gian gần đây, một số đối tượng đã giả danh cán bộ, công chức đang công tác tại Sở TT-TT tỉnh Cà Mau gọi điện hù dọa chủ thuê bao rằng, số điện thoại họ đang sử dụng đã gọi điện hoặc dùng để tạo các tài khoản trên nền tảng mạng xã hội và đăng phát thông tin chống phá Đảng, Nhà nước; liên quan đường dây phản động… Các đối tượng còn yêu cầu chủ thuê bao khai báo thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, yêu cầu kết bạn Zalo… rồi hướng dẫn truy cập các đường link do đối tượng cung cấp nhằm phục vụ việc lừa đảo. Vụ việc được người dân phản ánh đến ngành chức năng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/3), miền Bắc và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa nắng tăng nhiệt mạnh, nhiều nơi đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tối 26/3, một lãnh đạo UBND xã Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương đã tìm thấy thi thể chị Phạm Thị Làn (SN 1988) trên vùng biển xã Kỳ Lợi, cách bờ biển khoảng hơn 12 hải lý. Trước đó, khuya 16/3, chị Làn cùng chồng là anh Dương Văn Toán (SN 1985) sử dụng tàu cá đi đánh bắt hải sản tại vùng biển Kỳ Anh, nhưng không thấy trở về. Trưa 17/3, người dân phát hiện tàu cá của anh Toán trôi dạt tại khu vực Hòn Chim, thuộc đảo Sơn Dương. Trên tàu không có người, chỉ có một số ngư lưới cụ. Thi thể được tìm thấy vào ngày 22/3.