Trọng dụng người tài: Không phải thu hút về rồi để đó

TP - Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô sửa đổi. Vấn đề tiền lương, thu nhập tăng thêm và chính sách thu hút trọng dụng nhân tài được các đại biểu quan tâm.

Dùng nguồn còn dư để chi thu nhập tăng thêm

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội), đồng tình với quy định sử dụng nguồn tăng thu và nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện chế độ chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Qua đó, tổng mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Do số lượng biên chế ở Hà Nội thấp, nên ông Cường đề nghị quy định tổng quỹ lương của thành phố được xác định bằng tổng định mức biên chế bình quân chung của cả nước. Do vậy, phần còn lại của quỹ lương dư dôi do số lượng biên chế thực tế thấp chính là quỹ tiền lương tăng thêm của thành phố. “Nếu Thủ đô càng sử dụng ít biên chế thì quỹ tiền lương tăng thêm càng nhiều và mức thu nhập tăng thêm của mỗi người càng cao”, ông Cường nói.

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau) quan tâm đến chính sách thu hút, trọng dụng người tài. Theo ông, đây là nội dung cần định chế thành quy định mạch lạc hơn. Đại biểu cho rằng, khái niệm trọng dụng người có tài năng nên sửa lại là trọng dụng nhân tài, cao hơn có thể sửa là hiền tài. Ông Vân đề nghị thu hút nhân tài bằng cách thi tuyển, tiến cử, tự tiến cử.

Đối với việc trọng dụng, cần bố trí đúng sở trường và năng lực của họ, chứ không phải thu hút về rồi để đó. Đồng thời, họ phải có cơ hội thăng tiến, còn “nếu người tài ngồi dưới trướng người kém tài mà vô hạnh nữa thì thôi”. Cùng với đó, theo ông Vân, phát minh, sáng kiến của họ cần được tôn trọng và thực thi.

Về ưu đãi, có một số vấn đề cần ghi rõ là vấn đề thuế, lương, y tế, giáo dục và có chính sách khen thưởng những ai tuyển dụng, tiến cử người tài. Còn ai lạm dụng đưa người của mình vào thì kỷ luật nghiêm.

Cần có khái niệm về thành phố thuộc thủ đô

Về phạm trù “thành phố thuộc thành phố”, theo ông Hoàng Văn Cường, thành phố Hà Nội là một thể chế đặc thù, ở đó có cả đô thị và nông thôn, nhưng nông thôn trong thành phố thuộc Thủ đô cũng phải chịu quản lý theo quy chuẩn riêng.

“Mặc dù thành phố thuộc Thủ đô là đơn vị hành chính cấp hai như quận, huyện nhưng chức năng quản lý và vai trò quản lý hoàn toàn khác so với cấp quận, huyện. Vì vậy, cần có khái niệm về thành phố thuộc thủ đô và giao quyền cho HĐND thành phố Hà Nội quy định các quyền năng và chính sách đặc thù, vượt trội của thành phố thuộc Thủ đô so với các quy định chung”, ông Cường nói.

Đại biểu Đoàn Hà Nội cho rằng, rất cần thiết phải luật hóa việc khai thác các dòng sông vào phát triển đô thị của Thủ đô để khai thác những tiềm năng, lợi thế vô cùng to lớn hai bên sông. Sông Hồng phải trở thành không gian cảnh quan đẹp, là trung tâm hội tụ các hoạt động của thành phố, trở thành không gian phát triển dịch vụ, thương mại sầm uất.

“Rất tiếc, hai bên bờ sông Hồng hiện đang bỏ hoang hóa, phát triển tự phát, nhếch nhác và nhiều tệ nạn xã hội do không thể tổ chức khai thác”, ông Cường nói.