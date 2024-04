Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

TPO - Quân đoàn 4 vừa tổ chức Hội nghị Bàn giao chức vụ Tham mưu trưởng Quân đoàn giữa 2 đại tá Đỗ Văn Lực và Trần Công Đức.

Ngày 1/4, Thiếu tướng Lê Văn Hướng - Tư lệnh Quân đoàn 4, chủ trì Hội nghị Bàn giao chức vụ Tham mưu trưởng Quân đoàn 4. Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, đại tá Đỗ Văn Lực -nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan lục quân 2 (đóng tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã bàn giao toàn bộ nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 cho đại tá Trần Công Đức - Phó tư lệnh Quân đoàn 4.

Sáng 3/4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại Công ty Than Thống Nhất - TKV (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra sự cố khiến 4 công nhân thiệt mạng. Sự cố xảy ra lúc 0h20 cùng ngày, tại gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng đào lò 2. Lò đào diện tích 23m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. Lò đã đào được 240m/thiết kế 380m. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí metan. Vụ việc khiến 4 công nhân thiệt mạng. Đến 3h15 ngày 3/4, công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc. Các cấp chính quyền, Công ty than Thống Nhất đang phối hợp và hỗ trợ gia đình những người bị nạn để đưa các nạn nhân về lo hậu sự.

Ngày 2/4, ông Phan Trọng Hạnh - Trưởng Phòng Văn hóa thông tin TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết Công an TP vừa có văn bản đề nghị hỗ trợ thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ. Theo Công an TP Vũng Tàu, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tra giải quyết tai nạn trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, đơn vị hiện đang tạm giữ 889 xe mô tô, 7 xe ô tô, 7 xe máy điện. Mặc dù đã gửi thông báo đề nghị người vi phạm, chủ sở hữu phương tiện đến giải quyết nhưng người vi phạm, chủ sở hữu phương tiện không đến xử lý hoặc có đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sử dụng hợp pháp của mình đối với phương tiện. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, phương tiện sẽ được xử lý căn cứ theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho hay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm.Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 13h ngày 2/4, nam sinh N.Đ.C. (SN 2009, học sinh lớp 9D trường THCS Thanh Quang) và 3 bạn học cùng lớp (đều trú tại xã Thanh Quang) rủ nhau lên tàu ở khúc sông Gùa (thuộc địa phận thôn Lĩnh Hoàng, xã Thanh Quang) để tắm. Trong quá trình nhảy từ thành tàu xuống sông, không may cháu C. bị đuối nước. Đến 15h30 cùng ngày, thi thể cháu C. đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nam sinh được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Những ngày qua, một số lồng cá nuôi của các hộ dân trên sông Thái Bình, thuộc địa phận xã Tiền Tiến (Thanh Hà, Hải Dương) có hiện tượng cá chết hàng loạt.Tối 2/4, lãnh đạo UBND xã Tiền Tiến cho biết, số lượng cá chết theo báo cáo của các hộ nuôi cá lồng lên tới khoảng 197 tấn các loại, chủ yếu là cá chép giòn sắp thu hoạch. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là hộ ông Nguyễn Chiến Thắng với lượng cá chết khoảng 60 tấn. UBND xã Tiền Tiến đã báo cáo sự việc lên Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển của tỉnh Hải Dương. Cán bộ của các cơ quan này đã vào cuộc lấy mẫu nước, mẫu bệnh phẩm đem xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân cá chết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/4, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp diễn tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp nhất chỉ ở ngưỡng 30-35%. Nắng nóng ở các khu vực trên kéo dài từ 10h đến 18h trong ngày và đạt đỉnh điểm vào khung giờ 13h-15h. Trong khi đó, các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng khoảng 35-37 độ C. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ, nền nhiệt ngày 3/4 giảm nhẹ, duy trì ngưỡng 35 độ C. Nắng nóng gay gắt ở Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ kéo dài đến khoảng ngày 5-6/4, trong khi ở Đông Bắc Bộ tiếp diễn hết ngày 4/4. Cuối tuần này, vùng áp thấp nóng suy giảm kèm theo hội tụ gió trên cao khiến miền Bắc giảm nhiệt nhẹ và mưa dông.