Trên 99% cử tri tán thành thành lập TP An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định

Sáng 11/12, kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, bước vào ngày làm việc thứ 2.

Tại kỳ họp, ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định báo cáo tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập TP. An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định.

Theo ông Tuấn, hồ sơ đề án thành lập các phường và TP. An Nhơn đã đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 và Nghị quyết số 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15.

Quá trình chuẩn bị đề án của thị xã An Nhơn bảo đảm đúng trình tự, thủ tục; được lấy ý kiến cử tri, đại biểu HĐND các cấp với tỷ lệ tán thành cao (tỷ lệ tán thành các phường từ 97,99% trở lên; tán thành thành lập TP. An Nhơn đạt 99,16%).

Hiện nay, các xã Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn Phong, Nhơn Hậu và Nhơn An đã đảm đạt các tiêu chí thành lập phường theo quy định. Thị xã An Nhơn cũng đạt 5/5 tiêu chuẩn và cũng đạt đủ số điểm để thành lập thành phố.

Thành lập TP. An Nhơn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 244,49km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 208.396 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã An Nhơn. Sau thành lập, TP. An Nhơn có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường và 4 xã.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định, việc thành lập các phường và TP. An Nhơn sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo ra nhiều lợi thế về việc làm; thu hút lực lượng lao động chất lượng cao; phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại…

Thị xã An Nhơn là địa bàn cầu nối mở rộng hợp tác, liên kết không gian phát triển kinh tế và đô thị giữa TP. Quy Nhơn, vùng phụ cận với hành lang kinh tế dọc QL19 và khu vực công nghiệp trọng điểm phía Nam QL19; là dư địa để mở rộng phát triển công nghiệp, dịch vụ trong khu vực tam giác phát triển An Nhơn - Quy Nhơn - Nhơn Hội.