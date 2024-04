Bản tin 8H: Công bố quyết định bổ nhiệm của VKSND tối cao

TPO - Ông Trần Quốc Vinh, Viện trưởng VKSND huyện Bố Trạch được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình.

Chiều 1/4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh này. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình cho ông Trần Quốc Vinh, Viện trưởng VKSND huyện Bố Trạch. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngày 1/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét và thống nhất kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Phan Xuân Phượng, Phó bí thư Chi bộ Phòng NN-PTNT, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc. Trước đó, ngày 17/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc và các xã Phú Lộc, Xuân Lộc (huyện Can Lộc); sau đó ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Xuân Phượng cùng 7 người liên quan.

Chiều 1/4, đại diện lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thông tin bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang nghỉ phép năm. Đây là đợt nghỉ phép năm của công chức theo quy định. Sau khi chủ tịch huyện xin nghỉ phép, Huyện ủy Nhơn Trạch đã phân công ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch tạm thời thay mặt bà Hương giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã vận động bà Hương làm đơn xin nghỉ phép để hợp tác điều tra vụ bị lừa 170 tỷ đồng.

Tại Hội nghị giao ban công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2024 của Bộ Giao thông Vận tải vào chiều 1/4, theo báo cáo của Vụ Kế hoạch - Đầu tư, tổng số kế hoạch vốn năm 2024 Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao 56.666 tỷ đồng. Ước đến hết tháng 3/2024, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng 10.700 tỷ đồng (đạt khoảng 19,2%), cao hơn cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm 2023, giải ngân đạt khoảng 17%). Đặc biệt, giá trị giải ngân ba tháng đầu năm tập trung ở các Dự án Cao tốc Bắc - Nam với giá trị 6.773 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng khoảng 65% giá trị giải ngân của cả Bộ Giao thông Vận tải).

Ngày 1/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tìm thấy chị Nguyễn Thị Phương Thúy (29 tuổi, trú tại Tổ dân phố 1, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội). Vào cùng ngày, đơn vị đăng tải thông tin tìm kiếm chị Thúy. Trước đó Công an phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, nhận được đơn trình báo của gia đình chị Thúy về việc chị đi khỏi nhà từ sáng ngày 29/3 nhưng không thấy trở về. Theo người nhà, chị Thúy có đến Cục sở hữu trí tuệ tại số nhà 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và để quên chiếc điện thoại ở đó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2-3/4, miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ bước vào cao điểm của đợt nắng nóng lần này. Tại Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp diễn nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi tiếp tục trên 40 độ C. Đồng thời, vùng áp thấp phía tây mở rộng khiến từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũng hứng chịu nền nhiệt cao lên đến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ, thời tiết duy trì quang mây, nắng nóng về trưa và chiều với mức nhiệt cao phổ biến 34-37 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên khả năng xuất hiện mưa trái mùa vào chiều tối sau một ngày oi nóng. Tại Nam Bộ, nắng nóng vẫn duy trì với mức nhiệt cao nhất 34-37 độ C.

Chiều 1/4, Ban Quản lý dự án (BQLDA) đường Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đang lên phương án để các nhà thầu thi công việc cắm biển báo cấm, biển hướng dẫn ở các nút giao ra vào tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn và các đoạn tuyến kết nối với cao tốc đối với các loại xe đầu kéo, xe tải từ 6 trục, xe khách trên 30 chỗ và xe giường nằm trước ngày 4/4. Theo BQLDA đường Hồ Chí Minh, dự kiến phương án cắm biển báo cấm, biển hướng dẫn ở các nút giao ra vào tuyến Cam Lộ-La Sơn và các đoạn tuyến kết nối với cao tốc được thực hiện và phải hoàn thành trong các ngày 2 và 3/4. (XEM CHI TIẾT)