Bản tin 8H: Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

TPO - Đồng chí Nguyễn Văn Bốn - Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Chiều 5/4, tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo Bộ Quý I/2024, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ.Tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Bốn - Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Tối 5/4, ông Phạm Tấn Lợi, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết khoảng 0h ngày 4/4, vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn thuộc Công ty TNHH Trường Thịnh, ở ấp 1, xã Suối Ngô. Các thiết bị trong phòng đóng kín văng trúng 4 công nhân đang làm việc tại nhà máy. 3 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, người còn lại bị thương nhẹ. Chiều 5/4, ba bệnh nhân là chị Nguyễn Thị N (sinh năm 1972, ngụ ấp Đông Lợi, xã Tân Đông, huyện Tân Châu); anh Y.Đ (sinh năm 1983, ngụ Làng Q, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và anh Rơ Châm Q (sinh năm 1989, ngụ Làng Jrăng, xã Krăi La Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tử vong do vết thương quá nặng. Nguyên nhân vụ nổ bước đầu được xác định do chập điện ở phòng kín.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đang phối hợp rà soát 28 người là bị hại trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, các đối tượng liên quan đã giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội rồi đe dọa người dân. Cơ quan công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn TP Hà Nội đã bị chiếm đoạt tổng số tiền gần 36 tỷ đồng. Trong số này, một trường hợp là vợ chồng hưu trí (có con làm trong ngành công an) bị chiếm đoạt 10 tỷ; trường hợp khác là vợ chồng lớn tuổi cũng bị mất 10 tỷ. Một số nạn nhân có người nhà làm ngân hàng vẫn bị kẻ gian lừa chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Thậm chí, có bị hại còn rút cả tiền gửi tiết kiệm và tiền bán khoảng 20 cây vàng (tổng cộng 1,9 tỷ) để gửi. Cũng theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/4, nhiều nơi ở miền Bắc duy trì thời tiết mát mẻ. Nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong ngưỡng 24-30 độ C. Mưa nhỏ và sương mù có thể tái diễn vào sáng sớm, ban ngày mưa vài nơi. Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc và khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục hứng chịu nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 33-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Đợt nóng này nhiều khả năng kéo dài hết ngày 8/4. Từ ngày 9/4, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm, trời có thể chuyển lạnh. Nắng nóng ở Tây Bắc lúc này cũng tạm chấm dứt. Đây nhiều khả năng là đợt không khí lạnh cuối cùng trong thời kỳ đông xuân 2023-2024.

Ngày 5/4, một nguồn tin xác nhận ông H.P.T (42 tuổi; trú huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã có gửi đơn đến UBND tỉnh Bình Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này để xin khai thác vật quý. Theo trình bày của ông T., ông tổ của ông đã phát hiện quân đội Nhật chôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới dòng sông Cà Ty, đoạn qua TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn. Hiện thông tin về "kho báu" truyền đến đời ông T. và chỉ ông biết được địa điểm. Do đó, nếu được chính quyền tỉnh Bình Thuận cho phép, ông T. dự kiến sẽ phối hợp với các đối tác để khai thác "kho báu". (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/4, Bộ Nội vụ đã gửi công văn trả lời về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu ra. Trong đó, Bộ Nội vụ nhất trí với phương án nghỉ thêm ngày 29/4, bố trí làm bù sang ngày khác để nối dài kỳ nghỉ. Năm 2024, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có ngày 29/4 (thứ hai) nằm giữa 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần. Do đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất hoán đổi ngày làm việc, qua đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. (XEM CHI TIẾT)

Tối 5/4, thông tin từ UBND huyện Mường Lát cho biết, chiều 5/4, do được nghỉ học chính khóa ở trường, hai học sinh là V.K.H, 9 tuổi (học sinh lớp 3) và V.T.M.P., 8 tuổi (học sinh lớp 2), đều trú tại khu phố Piềng Mòn (thị trấn Mường Lát) ra suối Xim lấy rêu về ăn. Trong quá trình lấy rêu, hai học sinh bị đuối nước ở suối Xim, khu vực Bằng Phào, phố Piềng Mòn, thị trấn Mường Lát. Đến 17h15 phút cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể hai học sinh. (XEM CHI TIẾT)