Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

TPO - Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Phan Quốc Việt bàn giao chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302 cho Đại tá Nguyễn Ngọc Kiên.

Ngày 8/4, thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 chủ trì lễ bàn giao chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302, Quân khu 7, đóng tại huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Phan Quốc Việt, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, bàn giao chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302 cho Đại tá Nguyễn Ngọc Kiên, nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh.

Ngày 8/4, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, Thủ đô ghi nhận 7 trường hợp mắc ho gà tại Ba Đình, Cầu Giấy, Đông Anh, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Thạch Thất, Thanh Xuân, số ca mắc tương đương so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 39 trường hợp mắc ho gà tại 18 quận, huyện, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh nhân phần lớn là trẻ em dưới 3 tháng tuổi (chiếm 65%), chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ (chiếm 72%). Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, không có ca tử vong, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Ngày 8/4, tại bãi hủy nổ thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương, tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 226kg. Trước đó, ngày 6/4, trong lúc đào đất làm đường giao thông nông thôn, người dân xóm Thạch Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương đã đào được một quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Qua xác minh đây là loại bom xuyên phá có ký hiệu MK-82, đường kính 25cm, dài 150cm và trọng lượng khoảng 500 pound (khoảng 226kg), còn nguyên kíp nổ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 9/4, không khí lạnh tiếp tục gây ra mưa dông nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Nền nhiệt tại miền Bắc dao động trong ngưỡng 18-24 độ C, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi chuyển rét dưới 18 độ C. Ngày 9/4, khu vực Tây Bắc và Trung Trung Bộ cũng kết thúc nắng nóng cục bộ, thời tiết dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng mưa dông xuất hiện sau nắng nóng có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo dự báo, miền Bắc duy trì tình trạng mưa, trời lạnh đến khoảng ngày 11/4, sau đó nền nhiệt tăng nhanh trở lại. Thời tiết cuối tuần sẽ khô ráo và oi nóng. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng và diễn biến gay gắt ở nhiều nơi. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bước vào thời kỳ xâm nhập mặn tăng cao, duy trì trong các ngày 9-13/4.

Ngày 8/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, đại biểu Quốc hội khóa XV, làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Dương Văn An, 53 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế học, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Khoa học Địa lý. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, vừa có thông tin ban đầu vụ bé trai 5 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại phòng khám tư nhân trên địa bàn. Theo đó, ngày 5/4, cháu M. (5 tuổi) có dấu hiệu đau bụng nhưng đến sáng 6/4, gia đình mới đưa cháu đến khám tại một phòng khám tư nhân ở phường Xuân Yên. Bác sĩ tại đây khuyên người nhà nên đưa cháu M. nhập viện nhưng gia đình tiếp tục đưa cháu đến một phòng khám khác rồi về nhà nghỉ ngơi. Đến 14h cùng ngày, cháu M. có dấu hiệu đau vùng bụng. Tới gần 15h, gia đình đưa bệnh nhân đến phòng khám tư nhân của bác sĩ N.V.P. (thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh) để khám. Bác sĩ P. tiếp nhận và cứu chữa nhưng cháu M. không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)

Tối 8/4, trước thông tin nhiều chuyến bay đi/đến Điện Biên bị hủy, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, hàng năm, khu vực sân bay Điện Biên thường có gió Nam - Tây Nam tốc độ 11-14 km/h, mù khô kéo dài gần như cả ngày, gây giảm tầm nhìn ảnh hưởng đến khai thác bay. Trung bình khoảng 15 ngày trong tháng có mù hoặc mù khô, tầm nhìn từ 2.000 - 4.800 m. Trong 3 ngày (từ 6 - 8/4) có 19 chuyến bay đi đến sân bay Điện Biên phải hủy chuyến (ngày 6/4 có 5 chuyến, ngày 7/4 có 6 chuyến, ngày 8/4 có 8 chuyến). (XEM CHI TIẾT)