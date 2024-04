Vụ học sinh lớp 5 tử vong sau bữa sáng: Xử phạt người tung tin sai sự thật 5 triệu đồng

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với nữ cán bộ Bùi Thị Ngọc Bích (SN 1988), công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN do tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong căn biệt thự cao cấp ở quận Hồng Bàng.