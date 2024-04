Bản tin 8H: Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm cán bộ

TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ ngày 12/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông.Theo đó, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã công bố Quyết định số 526/QĐ-BTTTT ngày 10/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông. Cũng tại hội nghị, ông Lê Nam Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, nhận quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông; ông Ngô Thanh Hiển, Trưởng phòng Phòng Chính sách và Nghiệp vụ, Cục Bưu điện Trung ương giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tỉnh Sơn La hiện có 110 hồ chứa nước, gần 2.700 công trình thủy lợi lớn nhỏ, đảm bảo tưới tiêu cho trên 30.000 ha cây trồng và nuôi thủy sản, tiêu thoát lũ khu vực nông thôn, đô thị, với diện tích 64.600 ha. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, lượng nước trong các hồ chứa thủy lợi chỉ còn khoảng 60% dung tích trữ; nguồn nước trên các sông, suối, khe suối đang tiếp tục suy giảm. Thống kê đến thời điểm này, toàn tỉnh Sơn La có hơn 1.300 ha lúa xuân bị ảnh hưởng do hạn hán. Trong đó, gần 300 ha lúa có khả năng bị hạn do không có nguồn bơm; gần 50 ha phải chuyển đổi sang cây trồng khác do không có khả năng thu hoạch. Cùng với đó, nhiều diện tích cây ăn quả cũng đang bị ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng quả do cạn kiệt nguồn nước tưới.

Tại họp báo chiều 12/4, ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp, cho biết tính từ tháng 10/2023 tới hết tháng 3/2024 đã thi hành xong 242.304 việc và thu hồi hơn 47.595 tỷ đồng. Trong đó, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 1.177 việc với hơn 10.000 tỷ đồng. Tính từ ngày 1/10/2023 đến 29/2/2024, cơ quan thi hành án dân sự thu hồi được số tiền hơn 8.960 tỷ đồng. Tính từ tháng 10/2023 tới hết tháng 3/2024, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan thi hành án dân sự 1.387 bản án hành chính. Các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo dõi 1.387 bản án, số cũ chuyển sang là 776 việc, số tiếp nhận mới là 611 việc; các cơ quan hành chính đã thi hành xong 400 việc; đang tiếp tục thi hành 979 bản án.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/4, tại miền Bắc, nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ, chạm mức cao nhất 30-32 độ C ở Đông Bắc Bộ và 31-34 độ C ở Tây Bắc Bộ. Riêng một số tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, mức nhiệt có thể tăng cao trên ngưỡng nắng nóng, đạt mức 35-37 độ C. Một số nơi có thể nắng nóng gay gắt cục bộ trên 37 độ C. Tại Hà Nội, hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện sáng sớm có thể khiến chất lượng không khí suy giảm đáng kể. Ngày 13/4, nền nhiệt cao nhất ở Nam Bộ vẫn trong ngưỡng 35-38 độ C. Khu vực duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới.

Ngày 12/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 303/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Phạm Thanh Bình sinh năm 1975 tại Hà Nội, là Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung, Đại học Hà Nội, Thạc sỹ Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Thanh Bình đã trải qua các chức vụ Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 12/4, ông Phạm Văn Nhường, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Krông Búk, Đắk Lắk), đã báo cáo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk về việc buộc thôi học 2 học sinh. Theo báo cáo, sáng 27/3, nhân viên nhà trường phát hiện 1 học sinh la hét, đi lung tung, mất kiểm soát bản thân và học sinh khác sùi bọt mép nằm bất động. Theo tường trình sau đó, 2 học sinh khai đã hút Pod Chill trước khi có các biểu hiện lạ. Dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng, hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất kỷ luật 2 học sinh bằng hình thức buộc thôi học có thời hạn với lý do sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà trường. Phụ huynh không đồng tình. Tại cuộc họp khác ngày 10/4, với sự góp ý của cơ quan công an, nhà trường đổi lý do kỷ luật thành "hút thuốc lá điện tử". (XEM CHI TIẾT)