Bản tin 8H: Cô gái bỏ lại ô tô nhảy cầu, bạn trai lao theo cứu

TPO - Bỏ lại ô tô đang nổ máy trên cầu, cô gái nhảy xuống sông tự tử, bạn trai và người quen lao theo cứu nhưng bất thành.

Khoảng 19h15, ngày 12/4, tại TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, nhiều người đi đường nhìn thấy cô gái điều khiển ô tô Mazda 3 màu đỏ, BKS: 20A-646.32 ra giữa cầu Gia Bảy rồi đỗ lại. Sau đó, cô gái bước ra khỏi xe, để lại dép và nhảy thẳng xuống sông Cầu. Ít phút sau, hai người đàn ông trên ô tô lưu thông phía sau cũng bỏ lại phương tiện trên cầu, nhảy xuống cứu nhưng bất thành. Do biết bơi, hai người đàn ông không bị ảnh hưởng tính mạng. Đến sáng 13/4, thi thể cô gái được tìm thấy trên sông Cầu. Qua xác minh, cô gái là Ngô Thị Đ.Q (SN 1990, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên). Nguyên nhân chị Q. tự tử là do mâu thuẫn tình cảm. Một trong hai người đàn ông nhảy sông theo chị Q. là bạn trai V.Đ.T (SN 1991, trú tại tổ 1, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên).

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1021 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 13/4, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là hơn 33 tỷ đồng. Nhưng chưa có người chơi may mắn nào trúng giải thưởng này. Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã xác định có 1 khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.334.125.350 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng là 29 - 36 - 37 - 38 - 40 - 42 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 46. Ngoài ra, Vietlott đã tìm ra 9 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 787 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 16.665 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 13/4, lãnh đạo UBND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Trước đó, khoảng 23h20 ngày 12/4, trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, xe ôtô khách BKS 23E-000.xx do tài xế Trần Văn T. (SN 1970, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 22Y1-323.xx do anh Lý Văn H. (SN 2001, trú huyện Hàm Yên) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Văn H. (SN 2006, trú huyện Hàm Yên) đi hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy ngã ra đường tử vong tại chỗ, ôtô khách và xe máy hư hỏng nặng.

Tối 13/4, lãnh đạo UBND huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, trên địa bàn một số bản của xã Phiềng Khoài vừa xảy ra mưa đá gây thiệt hại cho nhiều nhà vườn ở địa phương. Theo đó, trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút kèm theo gió mạnh. Mưa đá không gây thiệt hại về người và nhà ở nhưng tàn phá nhiều diện tích cây ăn quả của người dân. Tại các bản Hang Mon 1, Hang Mon 2, Bó Rôm của xã Phiêng Khoài, mưa đá đã làm rụng quả, gãy cành một số vườn mận hậu đang ra trái non. Ước tính trên 80ha mận hậu bị ảnh hưởng do mưa đá. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng huyện Yên Châu cùng người dân rà soát, thống kê thiệt hại.

Ngày 13/4, Công an huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết đã phối hợp xác minh, điều tra làm rõ nhóm 18 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Trước đó, khoảng 20h30 ngày 12/4, Công an huyện Bình Lục nhận được tin báo về việc có nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, không đội mũ bảo hiểm, đi xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện Bình Lục, gây mất ANTT, nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong nhân dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 giờ, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, triệu tập 18 thanh, thiếu niên độ tuổi từ 16-18 tuổi ở trên địa bàn huyện Bình Lục và thu giữ 10 xe môtô, 4 dao, kiếm, tuýp sắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14-15/4, khu vực Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Tây Nguyên và khu vực vùng núi Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Đông Bắc bộ vào ngày 14-15/4 vẫn mát mẻ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sau đó, từ ngày 16-19/4, khu vực này sẽ có nhiều nắng dần lên, riêng từ ngày 18 đến 19/4 tại đồng bằng Bắc bộ sẽ có nắng nóng nhưng chưa gay gắt bằng Tây Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ.