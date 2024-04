Bản tin 8H: Phụ huynh tát cô giáo ngay tại sân trường

TPO - Bức xúc vì con bị đánh đến thương tích đầy mình, người mẹ ở Long An đã tát cô giáo ngay tại sân trường.

Chiều 19/4, ông Lê Thanh Đông - Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An), xác nhận trên địa bàn xảy ra số vụ giáo viên đánh học sinh.Trước đó, ngày 2/4, em N.M.H., học lớp 1 Trường Tiểu học Trung học Cây Sao (xã Tân Bình) đi học về nhà trong tình trạng có nhiều vết bầm ở mặt, tay, xây xát da nhiều nơi. Gia đình gặng hỏi mới biết H. bị cô giáo dùng tay, đồ hốt rác đánh, còn dặn học sinh không được nói với cha mẹ. Sáng 3/4, mẹ đưa H. đi giám định thương tích và được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa, cho điều trị ngoại trú. Khi đến trường yêu cầu làm rõ vụ việc, người mẹ đã tát vào má trái cô giáo ngay tại sân trường. Theo ông Đông, chưa xử lý vụ việc vì cô giáo đang điều trị tại bệnh viện, chưa về địa phương.

Tối 19/4, đại diện lực lượng chức năng TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 18h45 cùng ngày, một chiếc ô tô lao xuống nhánh sông Bạch Đằng (TP. Hải Dương). Người dân gần hiện trường xuống sông tìm cách cứu nạn nhân, đưa ra khỏi xe gặp nạn. Tuy nhiên, tài xế không qua khỏi. Người đàn ông tử nạn được xác định là Ng.N.H. (SN 1967, trú tại 54 Nguyễn Tuân, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Thời điểm gặp nạn, trên xe chỉ có một người. Lực lượng chức năng đã trục vớt chiếc xe và đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều 19/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ huyện An Lão. Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư huyện ủy An Lão, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với bà Ngô Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão. Ông Hà Thế Vinh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố được điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy An Lão, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 19/4, Tập đoàn Thuận An có công văn gửi Ban quản lý hạ tầng đô thị TP.HCM để phản hồi về khả năng tiếp tục hợp đồng 2 gói thầu xây lắp số 5 và 6 (thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên). Theo văn bản, Tập đoàn Thuận An cam kết tiếp sẽ tục thi công phần việc đơn vị đảm nhận ở gói thầu xây lắp số 5 và 6, đồng thời khẳng định không để ảnh hưởng tiến độ chung của dự án. Trước đó, vào ngày 18/4, Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) có văn bản yêu cầu Tập đoàn Thuận An có công văn làm rõ về khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng 2 gói thầu xây lắp số 5 và 6. Nguyên nhân vì Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công mà không thông báo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại Tây Bắc Bộ, các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm chỉ ở mức 35-40%. Cùng ngày, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng giảm nhiệt nhẹ so với một ngày trước. Nền nhiệt cao nhất 32-35 độ C, độ ẩm ở mức trung bình 50-55% nên thời tiết không quá khó chịu. Cơ quan khí tượng cảnh báo một số nơi ở Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào kèm dông về chiều tối và đêm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chưa được cải thiện. Khu vực vẫn duy trì nắng nóng 35-37 độ C và tình trạng này có thể kéo dài đến hết tháng 4.

Ngày 19/4, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Qua bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chọn ra 86 người để xác minh tài sản. Theo đó, có 12 cơ quan, đơn vị, địa phương được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, gồm: Sở Công Thương; Sở VH-TT&DL; Sở LĐ-TB&XH; Sở Y tế; BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; Đài PT-TH Quảng Nam; Trường Cao đẳng Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam; UBND TP Tam Kỳ; UBND huyện Đại Lộc; UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện Phước Sơn. (XEM CHI TIẾT)

Ngân hàng Nhà nước vừa phát thông báo sẽ đấu thầu gần 16.800 lượng vàng miếng vào 10h sáng thứ Hai tuần tới (ngày 22/4) tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước. Một lô giao dịch quy định bằng 100 lượng. Loại được đấu là vàng SJC do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Theo quy chế, vàng miếng sẽ được đấu thầu theo giá, tỷ lệ đặt cọc 10%. Giá tham chiếu để tính cọc là 81,8 triệu đồng/lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu 1 thành viên được phép đặt thầu: 14 lô (tương đương 1.400 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa 1 thành viên được phép đặt thầu: 20 lô (tương đương 2.000 lượng). Bước giá dự thầu: 10.000 đồng/lượng. Bước khối lượng dự thầu: 1 lô (100 lượng). (XEM CHI TIẾT)