Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự của Bộ Ngoại giao

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng và bà Nguyễn Mai Hường giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam ở Trung Quốc và Liên bang Nga.

Mới đây, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm 2 Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc), thay ông Vũ Việt Anh, Tổng Lãnh sự hết nhiệm kỳ. Bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hường, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối ngoại Trung ương, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg (Liên bang Nga), thay ông Đinh Đức Đông, Tổng Lãnh sự hết nhiệm kỳ.

Từ đầu năm tới nay, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP Vĩnh Yên đã phát hiện hơn 8.100 trường hợp vi phạm và trực tiếp ghi hình, xử lý gần 600 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt theo thống kê là gần 25 tỷ đồng. Theo lực lượng CSGT, lỗi vi phạm nhiều nhất liên quan đến tốc độ và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt, công khai danh sách phương tiện vi phạm trên trang thông tin điện tử của ngành, cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, công an gửi thông báo vi phạm về nơi cư trú để chủ phương tiện thực hiện quy trình nộp phạt theo quy định.

Theo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), khoảng 18h25 ngày 23/4, đám cháy bùng phát tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Ngay khi xảy ra cháy, người dân nhanh chóng hô hoán thoát nạn, hỗ trợ dập lửa và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Sau khoảng thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy. Thông tin ban đầu, vụ cháy phát ra từ kho của anh Triệu Văn L (sinh năm 1984), không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản thì đang thống kê. Người dân địa phương xác nhận ngay sát vách kho xưởng bị cháy là căn nhà tạm chứa nhiều bình lớn, nhỏ nghi là bình gas. Nguyên nhân vụ cháy ở Thanh Trì đang được điều tra làm rõ.

Ngày 23/4, tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam sẽ tăng cường xả nước về sông Vàm Cỏ Đông để tạo nguồn đẩy mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất đợt 1 năm 2024 trên địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ của tỉnh Long An. Theo đó, công ty quyết định tăng cường xả nước về sông Vàm Cỏ Đông qua K1+500 kênh tiêu Phước Hội Bến Đình với lưu lượng 15m3/s (bắt đầu từ ngày 23 - 28/4) với tổng lượng xả 7,13 triệu m3. Việc quyết định xả nước với thời gian, lưu lượng như trên là căn cứ tình hình nguồn nước hồ Dầu Tiếng, để tạo nguồn đẩy mặn và giữ ngọt trên sông Vàm Cỏ Đông không vượt mức dưới 0,2%.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS. Cụ thể, Vietlott đã tiến hành trao giải Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 67.784.892.000 đồng ở kỳ quay số mở thưởng thứ 1018 diễn ra ngày 6/4/2024 cho anh M.T - chủ nhân thuê bao Viettel. Đây là giải thưởng Jackpot 2 có giá trị lớn nhất của Vietlott qua kênh SMS và là giải thưởng Jackpot 2 có giá trị lớn thứ 2 trong lịch sử của Vietlott. Chia sẻ về giải thưởng, anh T. cho biết, tối hôm đó, anh đi nhậu với bạn bè. Sau khi về nhà, anh đi ngủ luôn và không kiểm tra điện thoại. Sáng hôm sau, anh mới biết trúng giải.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, mưa rào và dông khả năng xuất hiện tại nhiều nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.Lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm. Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nắng nóng xuất hiện gay gắt 36-38 độ C, có nơi cực kỳ gay gắt trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-50%. Tại miền Bắc, khu vực duy trì thời tiết âm u, mưa dông nhiều nơi vào ban ngày và gia tăng lượng mưa về chiều tối. Trạng thái này kéo dài hết ngày 25/4, sau đó khu vực bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài qua kỳ nghỉ lễ 5 ngày 27/4-1/5.

Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, trong Quyết định số 331, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trí Thanh. Tại Quyết định số 330, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Quang. Trước đó, ngày 8/4, HĐND tỉnh Quảng Nam đã họp kỳ thứ 21, thống nhất miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Quang.