Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

TPO - Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Phan Quốc Việt, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302 giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai.

Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai. Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cho Đại tá Phan Quốc Việt, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302. Tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Điền đã thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho Đại tá Phan Quốc Việt trên các mặt công tác: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, công tác Tài chính; những công việc đã hoàn thành đến thời điểm này của năm 2024 và những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Ngày 25/4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dũng - Viện trưởng VKSND huyện Bến Cầu giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/5/2024.

UBND thành phố Hải Phòng vừa có chỉ đạo về việc tạm dừng chuyên chở ô tô con, ô tô tải qua phà Đồng Bài (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà) từ ngày 26/4 - 2/5 và trong các ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật) từ ngày 3/5- 30/7, thời gian từ 9h-13h (trừ các xe ưu tiên theo luật định). Trong thời gian trên, người dân và khách du lịch có nhu cầu ra đảo Cát Bà có thể lưu thông bằng phương thức vận tải hành khách đường thủy, phà Tuần Châu - Gia Luận hoặc cáp treo. Vào dịp nghỉ lễ, Sở GTVT có điều chỉnh thời gian hoạt động của tuyến xe buýt số 14 (thị trấn Cát Bà - phà Cái Viềng); đồng thời, bổ sung thêm một điểm đón trả khách tại ga cáp treo Phù Long và tăng tần suất hoạt động từ 35 phút/lượt, 40 chuyến/ngày lên 20 phút/lượt, 60 chuyến/ngày của tuyến xe buýt số 14. Thời gian thực hiện vào các ngày 30/4-1/5 và các ngày trong tháng 6 - 8/2024.

Ngày 26/4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang xác minh vụ việc một cán bộ thuộc Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên tử vong tại trụ sở sau khi rơi xuống từ tầng cao của tòa nhà.Vào đầu giờ chiều 25/4, tại trụ sở Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên ở đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, mọi người phát hiện một cán bộ của trung tâm nằm bất động dưới đất sau tiếng động mạnh. Dù được đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong vì thương tích quá nặng. Cán bộ tử vong tên V (1986, trú Liên Phương, thành phố Hưng Yên). Ngày xảy ra sự việc, anh V vẫn đi làm và không có biểu hiện gì bất thường.

Chiều 25/4, bốn thi thể trong vụ chìm tàu kéo LA-06695 và lật sà lan LA-06883 sáng 24/4 trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý đã được tàu SAR 412 đưa vào cảng Dung Quất. Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm Trần Minh Phúc (Quảng Ngãi); Võ Như Song (Tiền Giang) và Đặng Văn Ước, Đặng Văn Nhung (Long An). Tuy nhiên, cả bốn thi thể này không có tên trong danh sách thuyền viên tàu kéo LA-06695 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Minh Linh đăng ký xuất bến tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Theo cơ quan chức năng, 5 thuyền viên được đăng ký làm việc trên tàu kéo và sà lan khi xuất bến gồm Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí (Quảng Ngãi) và Phạm Văn Hiệp, thuyền trưởng cùng Đặng Minh Phương, thủy thủ (quê tỉnh Long An) vẫn chưa rõ thông tin.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra nhiều nơi tại miền Bắc và duy trì cường độ gay gắt tại Trung Bộ và Nam Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng trên khắp cả nước duy trì trong nhiều ngày tới, kéo dài trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5. Trong các ngày 27-30/4, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng do chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây. Mức nhiệt ở Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội cao nhất 36-38 độ C. Với khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, nhiệt độ khả năng lên đến 37-39 độ C, vùng núi phía tây có thể ghi nhận mức nhiệt 39-41 độ C, ngưỡng cực kỳ gay gắt. Tây Nguyên tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, trong khi Nam Bộ 36-38 độ C.